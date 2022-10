Sprzedali finały, ale Mały Hebrajczyk nie chciał płacić. Skandal, który stał się kultowy

W filmie "Spisek ośmiu" (w oryginale: "Eight men out"), który opowiada tę historię, słowa te wypowiada mały chłopiec wpatrzony w swojego idola, baseballistę "Shoeless" Joe Jacksona. Na jego twarzy jest wszystko: zawód, że największy gwiazdor ligi brał udział w ustawieniu finałów, ból odarcia ze złudzeń, ale także nadzieja, że może to wszystko to jednak nieprawda. W innej wersji słowa "Powiedz Joe, że to nie było tak" miał wypowiedzieć reporter pytający o szczegóły afery. W jeszcze innej wykrzykiwać mieli je fani baseballistów Chicago White Sox, którzy chcieli, żeby ich największy idol zaprzeczył pogłoskom, że się sprzedał.

Skandal, który stał się częścią amerykańskiej kultury

Niezależnie od tego, jak było i czy w ogóle było, to słowa te stały się częścią amerykańskiej kultury. A film z 1988 r., w którym grali tacy aktorzy jak John Cusack czy Charlie Sheen, był tylko jedną z form przypomnienia tej wielkiej afery. Wzmianki o niej pojawiały się i w "Wielkim Gatsbym", i "Ojcu Chrzestnym", a także w wielu serialach, zwłaszcza tych o amerykańskich gangsterach z lat 20. i 30. ubiegłego wieku. O samej aferze napisano dziesiątki książek prześwietlając ją z każdej strony.

W 1976 r. piosenkę pod tytułem: "Say It Ain't So Joe" nagrał brytyjski muzyk Murray Head, choć przyznał, że tak naprawdę postać słynnego baseballisty, to tylko figura literacka, a utwór inspirowany jest upadkiem prezydenta Richarda Nixona po aferze Watergate.

Ale prawdę mówiąc niepiśmienny "Shoeless" Joe Jackson do końca życia mówił, że to nie było tak, jak przedstawili to potem dziennikarze, bez których nie byłoby całej tej afery. Do końca życia upierał się, że nie brał udziału w ustawieniu finałów w 1919 r., a 5 tys. dolarów pijany Lefty Williams wręczył mu dopiero po ostatnim meczu tłumacząc, iż musiał podeprzeć się jego nazwiskiem przy negocjacjach.

100 tysięcy sto lat temu jak 250 mln dziś

Według umowy z hazardzistami, którzy chcieli na pewniaka obstawiać mecze, baseballiści Chicago White Sox mieli dostać do podziału 100 tysięcy dolarów. To więcej niż właściciel drużyny Charles A. Comiskey przeznaczał na wynagrodzenie graczy przez cały sezon (86 tys.). To tak, jakby dziś ktoś oferował graczom 250 mln, biorąc pod uwagę ówczesną relację tamtej łapówki, do funduszu na pensje. To daje do myślenia, przed jaką pokusą stanęli zawodnicy.

Gdy afera wybuchła, zawodnicy bronili się, że do haniebnego czynu pchnęło ich skąpstwo właściciela, który zaniżał im płace. Ten mit funkcjonuje do dziś. W rzeczywistości zawodnicy White Sox pod względem wysokości zarobków byli drudzy w lidze, a Eddie Cicotte, jeden z inicjatorów spisku, był w czołówce najlepiej opłacanych zawodników na swojej pozycji.

Drugim z prowodyrów był pierwszobazowy Chick Gandil. Obaj do spisku dopuszczali kolejnych graczy. Najpierw miotacza Lefty'ego Williamsa i wspomnianego już Jacksona, potem jeszcze czterech. Gdy już wiedzieli, co chcą zrobić i jak, pozostało im znaleźć kogoś, kto gotowy byłby zapłacić im wymarzone 100 tysięcy. Odpowiedzialności i kary w ogóle się nie bali, to miała być łatwa forsa. Kilka razy wcześniej tu i ówdzie pojawiały się co prawda podejrzenia o ustawianie meczów, ale nikt nigdy nikogo za rękę nie złapał i nikt nie został ukarany.

Gotowi byli sprzedać mecz każdemu, kto dawał dolca

Gandil i Cicotte znali kilku hazardzistów, ale do swojego szwindlu potrzebowali naprawdę grubej ryby. Przez pośredników uderzyli do Arnolda Rothsteina, jednego z najsłynniejszych ówczesnych gangsterów. Nie na darmo nazywano go "Big Bankroll", czyli "Wielki fundusz" albo, dosłownie, "Gruby zwitek banknotów". Jednak finansista z nowojorskiego półświatka nie był zainteresowany. Nie chciał robić interesów o takiej skali z facetami, co do których nie był pewien, czy spełniają obietnice.

Dlatego drugie podejście do gangstera spiskowcy zrobili korzystając z pośrednictwa innej szemranej postaci amerykańskiego sportu – mistrza świata w boksie wagi piórkowej: Abe Attella. Pięściarz, zwany "Małym Hebrajczykiem", był od czasu do czasu ochroniarzem Rothsteina. To on przekonał szefa, żeby zainwestować w ustawienie World Series – finału baseballowej ligi MLB, w którym mistrzowie American League Chicago White Sox mieli się zmierzyć z Cincinnati Reds - najlepszą drużyną National League. Premie za ustawianie meczów mieli też dostać od innych hazardzistów - byłych baseballistów: Billego Burnsa i Billa Maharga. I – jak powiedział później Attell – od każdego, kto chciał im zapłacić dolca.

Spisku nie udało się utrzymać w tajemnicy nawet przed pierwszym meczem. Choć to White Sox byli zdaniem ekspertów murowanymi faworytami do mistrzostwa, to u bukmacherów kurs na mistrzostwa Reds spadał z godziny na godzinę, bo coraz więcej graczy obstawiało ich zwycięstwo.

10 tysięcy dolarów znalazł pod poduszką

Pierwszą zaliczkę - 10 tys. dolarów - dostał Cicotte. Pieniądze znalazł pod poduszką w swoim hotelowym pokoju w Chicago, gdzie drużyna zbierała się na wyjazd do Cincinnati. To on miał być miotaczem w pierwszym spotkaniu. I spisał się kapitalnie. Przez trzy pierwsze rundy rzucał tak, jak na jednego z najlepszych w tym fachu przystało, potem jednak w czwartej rundzie "podarował" rywalom pięć punktów, zanim trener zdążył zareagować i zdjąć go z boiska. Straty White Sox już nie mogli odrobić. Przegrali ostatecznie 1:9, ale Attell nie chciał wypłacić pieniędzy, twierdząc, że musi je mieć, by obstawać u bukmacherów.

Historia powtórzyła się po kolejnym meczu, który White Sox przegrali 2:4. Wściekli gracze wydębili 10 tys. od Burnsa, ale nic więcej. Obiecali przegrać trzeci mecz, ale tu przydarzyła im się katastrofa. Miotaczem był Dickey Kerr, którego spiskowcy nie dopuścili do swojego grona, bo go nie lubili. Tymczasem Kerr zagrał fantastyczny mecz, przez 9 rund nie oddał rywalom ani jednego punktu i White Sox - chcąc nie chcąc - wygrali 3:0. Burns, który na ten mecz postawił wszystkie pieniądze - swoje i te, z których miał opłacać zawodników - przegrał wszystko.

Kolejne dwa mecze zawodnicy White Sox też przegrali, choć nie dostali za to żadnej premii. Co więcej, Cicotte jako miotacz w czwartym meczu spisywał się znakomicie, a porażkę "zawdzięczał" słabej postawie kolegów w ofensywie. Potem jeden z pomysłodawców ustawienia finałów zapewniał, że naprawdę chciał w tym momencie zapewnić swojej drużynie zwycięstwo. Niektórzy z autorów przyglądających się finałom z 1919 r są zdania, że po wpadce, czyli zwycięstwie w trzecim spotkaniu, umowa na ustawienie meczów nie obowiązywała. Z kolei inni twierdzą, że nie obowiązywała tylko umowa z Burnsem i Attellem, a zawodnicy znaleźli inne "finansowanie". Tak musiało być, skoro później okazało się, że każdy z zawodników dostał od 5 do 10 tys. dolarów, a rekordzista – Gandil "przytulił" w sumie 45 tys.

Ci, którzy mieli przegrać, zaczęli wygrywać

Niemniej jednak w meczu nr 6 - tu warto zaznaczyć, że w 1919 roku w World Series grano do pięciu zwycięstw - doszło do kolejnego zwrotu akcji. White Sox przegrywali już 0:4, by dzięki świetnej grze w ofensywie m.in. spiskowców: Bucka Weavera, Jacksona i Gandila wygrać 5:4. Kolejny mecz drużyna z Chicago też wygrała - 4:1, a bohaterem meczu był Cicotte. W World Series było już tylko 4-3 dla Cincinnati Reds.

Kto by jednak myślał, że White Sox się opamiętali, to się szybko rozczarował, gdy Lefty Williams już w pierwszej rundzie meczu nr 8 podarował rywalom cztery punkty. Tej straty gospodarze meczu na Comiskey Park w Chicago nie byli już w stanie odrobić i przegrali 5:10.

Autor książki "Eight men out" Eliot Asinof napisał, że przed ostatnim meczem Gandila odwiedził posłaniec od Rothsteina - Harry F, który groził mu i jego żonie, że może coś im się stać, jeśli White Sox wygrają finały. Gangester miał zainwestować w zakłady 270 tys. dolarów. Potem pisarz przyznał, że ten wątek wymyślił. Do dziś jednak w wielu artykułach wciąż jest powtarzany.

Następnego dnia po ostatnim meczu finałów, gdy wszystkie gazety w USA składały hołd nowym mistrzom świata - bo w amerykańskich ligach o mniejsze tytuły się nie gra – z Cincinnati, jeden jedyny Hugh Fullerton z nowojorskiej gazety "The Evening World" zakwestionował uczciwość finałów. Oskarżył zawodników o zmowę z hazardzistami w ustawieniu finałów. Niewielu dziennikarzy podzielało publicznie jego zdanie.

Natomiast własne śledztwo przeprowadził właściciel zespołu, Comiskey. Swoimi kanałami dowiedział się, że jego zawodnicy dostali 100 tys. dolarów za ustawienie finałów. Tyle tylko, że nie od gangstera z Nowego Jorku, ale od "biznesmenów" ze Środkowego Zachodu.

Właściciel White Sox nie podzielił się jednak swoją wiedzą z nikim. Zamiast tego podpisał nowe kontrakty z Joe Jacksonem, Happy'm Felschem, Swede Risbergem i Leftym Williamsem, a więc zawodnikami, którzy "sprzedali" finały. Na lodzie został tylko Gandil. Comiskey nie chciał widocznie, by skandal popsuł mu inwestycje. Tak przynajmniej interpretuje się jego zachowanie.

A interes kręcił się bardzo dobrze, bo na firmamencie American League rozbłysła w pełni gwiazda Babe'a Rutha – baseballisty wszech czasów.

Sędzia ujawnił skandal, ale zawodnicy zostali uniewinnieni

I cały skandal by nie wybuchł, gdyby nie sędzia Charles A. McDonald. Prawnik prywatnie był wielkim fanem baseballa i gdy padło podejrzenie, że w sierpniu 1920 roku ustawiony został mecz Chicaco Cubs – Phladelphia Phillies, powołał wielką ławę przysięgłych do zbadania sprawy ustawiania meczów baseballowych pod zakłady bukmacherskie. Szybko okazało się, że dla McDonalda sprawa Cubs była drugorzędna, a to, czym wielka ława przysięgłych się zajęła, były finały z 1919 roku. Zeznania składane w Chicago opisywała prasa w całych Stanach Zjednoczonych. Jackson i Cicotte przyznali się, że wzięli pieniądze za ustawianie meczów, ale zaprzeczyli, jakoby zrobili cokolwiek, by przegrać spotkanie. Całą winę zrzucili na Gandila. Następnego dnia przyznał się też Williams, który wymienił wszystkich innych uczestników spisku: - Cicotte, Gandil, Weaver, Felsch, Risberg, McMullin, Jackson i ja - powiedział, a zawodników zaczęto nazywać Black Sox zamiast White Sox.

Po zeznaniach zawodników do sądu skierowano przeciwko nim akt oskarżenia, w którym obwiniano ich o "zawiązanie spisku w celu uzyskania nieuprawnionych korzyści majątkowych". I tu nastąpił jeszcze jeden zwrot akcji. Sądowa ława przysięgłych uznała zawodników za niewinnych. Radość zawodników była jednak przedwczesna.

Komisarz, czyli główny szef ligi MLB Keneswa Mountain Landis stwierdził, że wyrok go nie obchodzi, choć on sam był prawnikiem i sędzią federalnym. Wszyscy oskarżeni zostali dożywotnio zawieszeni i już nigdy nie zagrali w USA w baseball na profesjonalnym poziomie. - Niezależnie od wyroku ławy przysięgłych baseball ma moc, by bronić się przed oszustami zarówno w swoim kręgu, jak i poza nim - oświadczył Landis.

Można powiedzieć, że ten skandal stał się kultowy. Został punktem odniesienia wobec każdego boiskowego skandalu. Jest też wzorcem dla wszystkich amerykańskim lig, że sportowców obowiązuje znacznie bardziej restrykcyjny kodeks karny niż tzw. zwykłych ludzi.