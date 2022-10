Rosyjska mistrzyni ogłasza "wielkie zwycięstwo". Tort ze Statuą Wolności

Anastazja Nazarenko to mistrzyni olimpijska z 2012 roku w rywalizacji drużynowej, trzykrotna mistrzyni świata, trzykrotna mistrzyni Uniwersjady 2013 oraz trzykrotna mistrzyni Europy. Ma tytuł Honorowego Mistrza Sportu Rosji. Po igrzyskach olimpijskich w Londynie Anastazja zawiesiła karierę, ale wróciła do zespołu i w 2015 roku przygotowywała się do igrzysk w Rio de Janeiro. Ale na krótko przed turniejem trafiła do szpitala i zmagała się z niewydolnością nerek. Na skutek tego odpadła z kadry narodowej. Po tym ostatecznie zakończyła zawodową karierę sportową, przeniosła się do Nowego Jorku i mieszka tam razem ze swoim mężem.

- Przeprowadzkę do USA uważam za wielkie zwycięstwo. Bycie imigrantem nie jest łatwe. To samotność, trudności z językiem i nieznajomość miasta. Bałam się, że zgubię się w metrze. A kiedy pierwszy raz w nim byłam, karta nie działała i nie mogłam zapłacić. Moje amerykańskie życie nie zaczęło się jako historia sukcesu. Podczas gdy ja zdobywałam pracę, sporządzałam pierwszą umowę z amerykańskim bankiem, mijały tygodnie. O pożyczkę musiałam prosić znajomych. Bałam się nawet rozmawiać o tych problemach z rodzicami. Nie chcieli mnie puścić i nadal się martwią – powiedziała cytowana przez rosyjski serwis championat.com.

Dodała też, że nie zerwała swoich więzi z Rosją. - Kto jest patriotą? Ktoś, kto nie krytykuje rosyjskiej polityki? Czy ten, który zrobił coś dla kraju? Przez wiele lat broniłam rosyjskiej flagi na igrzyskach olimpijskich i mistrzostwach świata. Kiedyś, w wieku 15 lat, odrzuciłam ofertę wyjazdu do reprezentacji Włoch, ponieważ chciałam wygrać dla Rosji. Nie zerwałam też więzi z Rosją. Moja szkoła gimnastyki artystycznej działa w Kaliningradzie od wielu lat, a dyrektorem jest moja mama. Zawsze będę wdzięczna Rosji za możliwość stania się tym, kim się stałam. I odpłaciłam się złotem olimpijskim i zdrowiem – tłumaczy Nazarenko. Z kolei portal sports.ru cytuje jej wypowiedź, że zdarza jej się przyjeżdżać do Moskwy, ale bardziej w roli turystki. - Kiedy jadę samochodem, cieszę się starą architekturą naszej stolicy – powiedziała.

Jesienią tego roku otrzymała amerykańskie obywatelstwo. Na cześć otrzymania nowego paszportu urządziła przyjęcie. Nosiła duży tort z wizerunkiem Statuy Wolności oraz paszportem amerykańskim i balonami w kolorach flagi USA.

- Po igrzyskach olimpijskich w Londynie Nazarenko wyjechała ze swoim ukochanym, którego poślubiła. Oczywiście po tylu latach otrzymała obywatelstwo – skomentowała przewodnicząca Ogólnorosyjskiej Federacji Gimnastyki Artystycznej Irina Viner. Również rosyjscy dziennikarze przypominają, że faktu otrzymania przez Nazarenkę obywatelstwa nie można uznać jako i ucieczki połączyć z "wydarzeniami politycznymi".