Gwiazda NFL pokazywała penisa i pośladki obcej kobiecie. "Chcesz tego?" [WIDEO]

Dziennikarze "Newy York Post" dotarli do nagrania sytuacji, która miała miejsce 14 maja w jednym z hoteli w Dubaju. Widać na nim 34-letniego Browna, który niemalże wciskał swoje pośladki w twarz kobiety, a potem ukazywał genitalia w jej kierunku, szokując zgromadzone wokół osoby.

Wciskanie pośladków, wiązanie chusty i ciśnięcie do wody. Brown był napastliwy i bezpośredni wobec kobiety

Dziennikarze "New York Post" rozmawiali ze świadkami zdarzenia i poinformowali, że 34-latek dopiero poznał kobietę, którą można zobaczyć podczas nagrania i była ona wściekła po tym spotkaniu.

Zawodnik NFL wydaje się być całkowicie nagi w basenie, a podczas podskakiwania z gołymi pośladkami można usłyszeć "Tak!", "Jeszcze raz!", "AB!", które miały zachęcać Browna do tak obscenicznych zachowań.

Dalej widać, jak Brown próbuje zawiązać chustę na głowie kobiety. Zdaniem amerykańskich dziennikarzy, zawodnik futbolu amerykańskiego miał ja wyrwać innemu z pływaków. Następnie podnosi kobietę i rzuca nią w wodę. Po tym dziewczyna ma ewidentnie dosyć i odpływa w drugą stronę.

"Chcesz tego?". 34-latek wymachiwał genitaliami wiele razy

Tuż po tym, jak kobieta odsunęła się na bezpieczną odległość, Brown złapał się za przyrodzenie, którym zaczął wymachiwać w jej kierunku. "NY Post" podkreśla, że kontynuował to po zakończeniu nagrania i pytał: "chcesz tego?". Po wszystkim kobieta miała skarżyć się na Browna w hotelu.

Cytowany przez dziennikarzy anonimowy pracownik poinformował, że były zawodnik New England Patriots został poproszony o opuszczenie hotelu. Wcześniej miały być inne skargi na Browna od pozostałych gości hotelu. Miały one dotyczyć nieprzestrzegania zwyczajów dotyczących ubioru w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, chodzenie z gołą klatką piersiową i palenie czegoś, co zdaniem gości, miało pachnieć jak marihuana, co jest naruszeniem prawa ZEA.

Antonio Brown pozostaje bez klubu w NFL od 2021 roku.