Smirin śmiał się ze swoich prostackich żartów. "Obrzydliwy seksizm". I wyleciał

Rozmowa toczyła się podczas meczu Jakateriny Lagno z Zhu Liner. Urodzony w Izraelu Smirin, który tytuł szachowego arcymistrza uzyskał ponad 30 lat temu, zaczął wywód na temat kobiet w szachach i listach rankingowych. By osiągnąć najwyższą kategorię w królewskiej grze, mężczyźni muszą osiągnąć ranking powyżej 2500 punktów, kobiety natomiast 2400. Do tego odniósł się Smirin, a jego wypowiedzi wywołały lawinę krytyki w sieci, aż zareagować musiała międzynarodowa federacja szachowa.

Rozmowa zaszła za daleko. "Grała jak mężczyzna"

– To możliwe, żeby kobiety grały w turniejach męskich – zaczął swój wywód Ilya Smirin.

– Oczywiście, dlaczego nie? – zapytała Fiona-Steil Antoni.

– Kobiety mogą grać w turniejach męskich, ale mężczyźni już nie mogą w żeńskich. I znów: dlaczego nie? – Smirin zaśmiał się nad swoim żartem.

Kobieta skontrowała arcymistrza: – Brzmi, jakbyś twierdził, że szachy nie są grą dla kobiet?

Mężczyzna znów się uśmiechnął i dodał, że nie powiedział tego otwarcie, a jest to wyłącznie jego prywatna opinia.

Na tym się nie skończyło. Antoni wspomniała, że Smirin wcześniej stwierdził, że inna arcymistrzyni, Aleksandra Goryachkina „"rała jak mężczyzna".

– Zagrała w Superfinale Mistrzostw Rosji. To był mocny turniej, zagrała nieźle, odważnie – odpowiedział na komentarz kobiety. Antoni jednak nie odpuściła i zapytała: – Tak, ale co to ma wspólnego z graniem jak mężczyzna? One nie mogą grać odważnie?

Wiele kobiet z szachowej sceny zabrało głos po słowach Smirina. "Droga federacjo, po wielu obraźliwych słowach podczas turnieju na żywo potrzebne są szybkie działania, przeprosiny i natychmiastowe usunięcie materiału", napisała była arcymistrzyni, Susan Polgar.

"Obrzydliwie widzieć taki seksizm w czasie transmisji z kobiecego wydarzenia", napisała inna utytułowana zawodniczka, Jennifer Shahade.

Za swoje słowa zapłacił stołkiem

Dyrektor generalny szachowego związku napisał na Twitterze, że rozmawiał z Smirinem i mężczyzna zamierza przeprosić za swoje słowa. Następnego ranka jednak opublikowano oświadczenie, w którym czytamy, że Smirin został zwolniony. "Chociaż mamy wielki szacunek dla arcymistrza Ilji Smirina jako szachisty, poglądy, które wyrażał na antenie, są całkowicie niedopuszczalne, obraźliwe i nie reprezentują żadnej z wartości, które reprezentuje FIDE. Dlatego bez zastrzeżeń przepraszamy wszystkich, którzy poczuli się urażeni. Ponadto GM Smirin nie będzie kontynuował pracy jako komentator FIDE ze skutkiem natychmiastowym", czytamy w komunikacie.

Smirina w roli komentatora zastąpi rosyjski arcymistrz Pavel Tregubov, choć jak podaje na oficjalnej stronie związek, w przyszłości turnieje kobiece mają być komentowane przez damskie duety.