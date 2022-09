12-latka została bohaterką i dostała odznaczenie. "Niesamowite, co zrobiła. Cudowne"

PKOl, jak co roku, wręczył nagrody Fair Play. Przyznawane są od 1977 roku i przyznaje je zawodnikom, trenerom, działaczom, kibicom oraz organizacjom sportowym, honorując w ten sposób ich szczególne zasługi w promowaniu zasad czystej gry. Wśród nagrodzonych nie brakowało tak zasłużonych postaci, jak Monika Pyrek-Rokita, Tomasz Majewski i Otylia Jędrzejczak, którzy zostali wyróżnieni za "karierę sportową i godne życie po jej zakończeniu".

Nagrodzona przez PKOl została także 12-latka, Hanna Chojnicka

- Bardzo dziękuję. Ale jestem pewna, że inne koleżanki zrobiłyby na moim miejscu to samo - mówiła podczas odbierania nastolatka, cytowana przez WP SportoweFakty. Nastolatka z Wielkopolski podczas zgrupowania na jeziorze Garda, zauważyła, że jedna z dziewcząt nieszczęśliwie i boleśnie uderzył w głowę o bom, a jej łódka się wywróciła. Chojnicka zareagowała na tę sytuację – podpłynęła do koleżanki i pomogła jej wejść do swojej łódki. Po tym wskoczyła do jeziora, postawiła wywróconą łódkę i przekazała ją poszkodowanej żeglarce. PKOl podkreśla, że 12-latka miała sama wcześniej uległa małemu wypadkowi, ale mimo tego, z zakrwawionym nosem, ruszyła na pomoc.

Postawa dziewczyny wzbudziła zachwyt Mai Włoszczowskiej: "To są wspaniałe postawy. Niesamowite, co zrobiła, na dodatek z rozbitym nosem! Nie ukrywam, że bardzo się wzruszyłam. Przecież ma dopiero 12 lat i potrafiła się tak zachować. Cudowne, że młodzież potrafi i ma w sobie takie wartości".

Nagrody za wsparcie Ukrainy

Z racji wyjątkowej sytuacji związanej z agresją Rosji na Ukrainę, PKOl postanowił wyróżnić za "szczególną postawę oraz pomoc dla Ukrainy i ukraińskich sportowców w trudnym czasie wojny". Wśród nagrodzonych znaleźli się m.in. Iga Świątek, Robert Lewandowski, Robert Korzenowski, Kamil Stoch; polskie związki, jak te Piłki Nożnej, Narciarstwa czy Bokserski.