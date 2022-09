Andrzej Bargiel pnie się w górę. Najnowsze wieści z Mount Everest

Trwa druga wyprawa Bargiela na Mount Everest. Polak ma za sobą kilka różnych rekordów. Zjechał już m.in. ze szczytu Sziszapangma (8013 m n.p.m.). Największym sukcesem było jednak zdobycie i zjechanie ze szczytu K2 (8611 m n.p.m.) w 2018 roku, czego również dokonał jako pierwszy człowiek na świecie.

Andrzej Bargiel w drugim obozie. Jutro wyrusza dalej

W środę rozpoczęła się kolejna wyprawa Andrzeja Bargiela na Mount Everest. Wieczorem przedstawiciele biura prasowego himalaisty poinformowali, że dotarł on do drugiego obozu, w którym odpoczywa. W czwartek nad ranem wyruszy w dalszą drogę.

Jeśli warunki pogodowe pozwolą, Bargiel dotrze w czwartek do obozu czwartego, z którego po odpoczynku uda się już na sam szczyt. Celem wyprawy jest zjazd na nartach bez użycia dodatkowego tlenu ze szczytu Mount Everest, co będzie kolejnym historycznym osiągnięciem 34-latka. Jest to jego drugie podejście do zjazdu z najwyższego szczytu świata. Zjazd ma nastąpić między czwartkiem a sobotą.

Bargiel od 25 sierpnia przebywa w Himalajach w związku ze swoją najnowszą wyprawą #EVERESTSKICHALLENGE będącą częścią projektu HIC SUNT LEONES. - Trzymajcie bardzo mocno kciuki. Tutaj, na miejscu, w ostatnim czasie aklimatyzowaliśmy się, sporo czasu poświęciliśmy na to, żeby się przygotować do tego wyjścia. Wydaje mi się, że wszystko działa, czujemy się dobrze. Jeżeli będziemy mieć odrobinę szczęścia, to wszystko się poukłada. Trzymajcie kciuki i do zobaczenia w Polsce - powiedział przed wyruszeniem w góry.