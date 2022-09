Niesamowity wyczyn trenera Szpilki. "A jeszcze planuje wejść na Rysy"

Kilka miesięcy temu Artur Szpilki zamienił ring na klatkę. A co za tym idzie: ma też nowych trenerów. Co prawda: raz w tygodniu wciąż tarczuje z Andrzejem Liczikiem, ale jego nowy sztab szkoleniowy tworzą m.in. Anzor Ażyjew (główny trener WCA Fight Club), Gerard Labinski (trener od parteru) oraz Tomasz "Kostka" Miękina, który zajmuje się przygotowaniem fizycznym.

REKLAMA

Zobacz wideo Szpilka: Szybko zarobione siano i wracam do domu

I to właśnie "Trener Kostka" dokonał tego niesamowitego wyczynu. Wyruszył na rowerze z Helu, by po 42 godzinach i siedmiu minutach przejechać ponad 762 kilometry. To oznacza, że jechał na rowerze ze średnią prędkością 18 km/h. - Czuję się dobrze, myślałem, że będzie znacznie gorzej. Poza mikrourazami nic mi nie dolega. Teraz czas na regenerację i potem kolejne wzywania - powiedział "Kostka" po dojechaniu do Zakopanego.

Carlsen wreszcie przemówił. Tłumaczy swoje oskarżenia. "Postępy były niezwykłe"

"Mój Trener właśnie pobił swój rekord i przejechał z Helu do Zakopanego na rowerze" - napisał Szpilka na Twitterze.

Szpilka dodał, że jego trener, który na co dzień ściśle współpracuje z doktorem Jakubem Chyckim, planuje jeszcze... wejść na Rysy.

A co słychać u Szpilki?

Szpilka w czerwcu udanie zadebiutował w KSW, gdzie pokonał Siergieja Radczenkę w drugiej rundzie, by na początku września pokonać Denisa Załęckiego na freakowej gali High League. "Bad Boy" twierdzi, że przegrał przez kontuzję kolana, z kolej Szpilka powiedział, że nie zamierza już się bić na freakowych galach.

Andrzej Bargiel atakuje Mount Everest. Drugie podejście pod historyczny zjazd

W styczniu ma wrócić do klatki KSW. Być może jego rywalem będzie Arkadiusz Wrzosek lub Tomasz Sarara.