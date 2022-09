Rosyjski sportowiec idzie na wojnę. Wstyd. "Będzie tak, jak zadecyduje mój kraj"

Kilka dni temu Władimir Putin poinformował w specjalnym orędziu, że podpisał dekret o częściowej mobilizacji w Rosji. - Jeśli integralność terytorialna Rosji zostanie zagrożona, z pewnością wykorzystamy wszystkie dostępne nam środki, aby chronić kraj i nasz naród. (...) A ci, którzy próbują nas szantażować bronią nuklearną, powinni wiedzieć, że wiatry mogą zwrócić się w ich kierunku. To nie blef - oświadczył przywódca rosyjski.

To oznacza, że do wojska zostaną włączeni ci, którzy znajdują się w rezerwie. Wśród nich nie brakuje sportowców. Na wojnę wybiera się m.in. Władimir Miniejew, znany rosyjski zawodnik MMA. Mistrz federacji AMC Fight Nights (w wadze średniej) twierdzi, że jest już gotowy, by iść na front.

- Nie będę uciekać. Biorę wezwanie i idę do biura - tak cytują go rosyjskie media, które dodają, że Miniejew jest spadochroniarzem z odpowiednimi licencjami. Można też przeczytać, że kilka dni temu na wojnie zginął jego brat Piotr, który był żołnierzem kontraktowym i należał do brygady powietrznodesantowej.

- Mój brat zmarł na samym początku w Gostomelu. Mam bratanków, córkę z pierwszego małżeństwa, matkę i jedną babcię, ale nie będę uciekać. Akceptuję to wezwanie i idę do wojskowego biura meldunkowego. Będzie tak, jak zadecyduje mój kraj. Należę do pierwszej kategorii, jestem spadochroniarzem, odsiedziałem kontrakt. Jak rozumiem, nie zostało już wielu spadochroniarzy - zdradził Rosjanin.

Miniejew stoczył 18 walk, z czego wygrał 16, a raz zremisował. Jedyną porażkę zadał mu Maiquel Falcao, który w przeszłości występował na galach KSW, gdzie przegrał z Mamedem Chalidowem.