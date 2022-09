Szyjemy sport na miarę z Eneą - wakacyjna trasa z mistrzami sportu

Przez ostatnie dwa miesiące mistrzowie sportu: Iwona Niedźwiedź, Cezary Trybański, Krzysztof Ignaczak i Marcin Lijewski podróżowali po północno-zachodniej Polsce promując sport i rekreację wśród dzieci i młodzieży. Główną ideą campów "Szyjemy sport na miarę z Eneą" jest angażowanie najmłodszych do aktywności fizycznej poprzez zabawę w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę. Każdy z uczestników projektu podczas wspólnych zajęć miał możliwość poznać tajniki trzech najpopularniejszych dyscyplin halowych na świecie.

"Sport daje dużo radości i tym chcemy się dzielić"

"Chcielibyśmy, żeby nasz projekt oprócz zaangażowania jak największej liczby dzieci do wysiłku fizycznego był również miejscem, gdzie swoje sportowe kariery rozpoczynają przyszli mistrzowie. Dla każdego z nas sport był niesamowitą przygodą i lekcją na całe życie, dlatego chcemy się dzielić swoim doświadczeniem i dawać dodatkową dawkę motywacji dla utalentowanej ruchowo młodzieży" - opisuje projekt mistrz świata w siatkówce Krzysztof Ignaczak.

Czwartą ze stacji podczas wspólnych zajęć w ramach projektu "Szyjemy sport na miarę z Eneą" była niezwykle potrzebna nauka pierwszej pomocy, która jak donoszą wszelkie statystyki, wciąż jest dla nas w kraju czymś obcym. Dzieci podczas zajęć z ratownikami medycznymi w łatwy i przystępny sposób otrzymywały najbardziej istotną wiedzę, która może uczynić z nich prawdziwych "superbohaterów". Świadomość zagrożeń i umiejętność właściwego reagowania w kryzysowej sytuacji to jeden z czterech etapów kształtowania właściwych postaw podczas wakacyjnych campów spod znaku "Szyjemy sport na miarę z Eneą". Całość poprowadzona jest w lekki i przyjemny sposób przez niezastąpionego Kacpra "Kacpę" Lachowicza, który w rytm skocznej muzyki porywa do tańca i dobrej zabawy również rodziców.

"Poziom trudności naszych zajęć został tak dostosowany, aby każde dziecko mogło bawić się z nami. W każdy sporcie ważne są fundamenty i właśnie na tym chcemy się skupić. Oprócz tego istotna jest dla nas dobra zabawa. Sport daje dużo radości i tym chcemy się dzielić. I choć jest wśród nas trenerów mała rywalizacja, żeby przyciągnąć dzieci akurat do naszej ukochanej dyscypliny, to jednak na samym końcu najważniejsze jest to, żeby nasze dzieci chciały się ruszać i uprawiać jakikolwiek sport, bo nie jest banałem twierdzenie, że sport to zdrowie" - wspomina Cezary Trybański, pierwszy Polak w NBA.

Setki kilometrów w trasie i ponad tysiąc dzieci, które trenowały razem z ikonami sportu. Tegoroczne tournee "Szyjemy sport na miarę z Eneą" rozpoczęło się w lipcu nad morzem i w swoim pierwszym etapie przebiegało przez nadmorskie kurorty Pomorza Zachodniego. Trasa rozpoczynająca się w Świnoujściu i zatrzymująca się po drodze w Międzyzdrojach, Rewalu i Kołobrzegu, zakończyła się finałem na plaży w Mielnie - dzięki czemu wśród uczestników nie zabrakło najmłodszych plażowiczów z całej Polski. W sierpniu mistrzowie sportu odwiedzili Inowrocław, Piłę, Stargard, Gorzów Wielkopolski i Poznań. W każdym z miast pozostawiając po sobie tłum zaangażowanych i kochających sport dzieci, które będą zasilały lokalne kluby sportowe.

Na zakończenie każdego z campów na dzieci czekał wielki test umiejętności indywidualnych, podczas którego nasi trenerzy mogli wyselekcjonować i nagrodzić najbardziej utalentowane i ambitne dzieci. Każdy camp to również bezcenna lekcja charakteru i mistrzowskiej postawy. Uniwersalne wartości, które niosą ze sobą treningi z gwiazdami sportu oparte są na pracowitości i postawie fair-play, w której nie zawsze zwycięstwo jest najważniejsze. To również kluczowe elementy w wychowaniu młodych sportowców, którymi nasi mistrzowie dzielą się również z rodzicami i opiekunami.

"Mnie osobiście w naszym projekcie urzeka fakt włączania rodziców w nasze akcje. Ich rola, wsparcie jest niezmiernie istotne w życiu przyszłych sportowców. Ten element pojawia się w trakcie naszych campów i to jest super!" - zauważa wybitna reprezentantka Polski w piłce ręcznej Iwona Niedźwiedź.

"Jeżeli po jednym z naszych campów jakieś dziecko poprosi swoich rodziców o możliwość kontynuowania swojej przygody z ulubioną dyscypliną to uważam, że będzie to naszym wspólnym sukcesem. Niekiedy tak właśnie rodzą się medaliści mistrzostw świata" - zauważa medalista mistrzostw świata w piłce ręcznej, Marcin Lijewski.