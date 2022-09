Królowa Elżbieta II w eskorcie Jamesa Bonda. A potem ten skok z helikoptera [WIDEO]

"Królowa zmarła po południu w Balmoral. Król i jego małżonka pozostaną w Balmoral dzisiaj wieczorem i wrócą do Londynu jutro"- głosi komunikat Pałacu Buckingham. Wcześniej do szkockiej posiadłości rodziny królewskiej przybyli członkowie najbliższej rodziny Elżbiety II - dzieci i wnuki.

Królowa kochała sport. Zaangażowała się w ceremonię otwarcia igrzysk

Choć śmierć królowej Elżbiety II jest szokiem, to władze państwowe przygotowały się na wypadek śmierci monarchini poprzez operację London Bridge. Jej celem jest uhonorowanie zmarłej królowej, a także niedoprowadzenie do paraliżu kraju. Dokument ten istnieje od lat 60. ubiegłego wieku i był w tym czasie aktualizowany. Niektóre szczegóły dotyczące operacji London Bridge pojawiały się w mediach od wielu lat.

Na odejście władczyni reaguje też świat sportu. Arsenal dowiedział się o tym w trakcie meczu Ligi Europy z Zurichem. W związku z tym działacze klubu zarządzili minutę ciszy przed rozpoczęciem drugiej połowy. Tak samo postąpił Manchester United. Brytyjska federacja golfa przesunęła czwartkowe mecze o jeden dzień. Podobnie postąpić mają działacze tamtejszej federacji krykieta.

Królowa uwielbiała sport. Sama uprawiała jazdę konno. W trakcie jej życia odbyło się 37 edycji igrzysk olimpijskich. Gdy tylko pojawiała się taka możliwość, Elżbieta II wybierała się na sportowe wydarzenia. Ku uciesze Brytyjczyków zaangażowała się także w ceremonię otwarcia igrzysk w Londynie.

Monarchini nie tylko przyglądała się wydarzeniu z trybuny honorowej, ale była też jedną z bohaterek całej oprawy. A to za sprawą filmiku, który przygotowali reżyserzy przedsięwzięcia. Cały świat mógł na nim zobaczyć, jak Daniel Craig (aktor grający popularnego Jamesa Bonda) przybywa do Pałacu Buckingham, aby zabrać ze sobą królową Elżbietę II na ceremonię. Razem wsiedli do helikoptera.

Najbardziej ekscytującym momentem całego wydarzenia było ten, kiedy helikopter z królową i aktorem dotarł nad stadion olimpijski. Nie widzieliśmy jednak lądowania, a skok spadochronowy Elżbiety II i Daniela Craiga. Publiczność wiwatowała z radości. Po tym władczyni zasiadła na miejscu honorowym i wspierała brytyjskich sportowców. Nagranie z całej sytuacji jest dostępne w serwisie YouTube i do tej pory obejrzano go 50 mln razy.