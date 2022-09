Oto cena za Ironmana. Kostera mówi wprost

- Pracowałem w godzinach od 6:00 do 17:00, z sobotami włącznie. Następnie spędzałem czas z żoną. Gdy poszła już spać, ja wychodziłem na trening. Skutkowało to wieloletnim niedoborem snu - powiedział Adrian Kostera na temat przygotowań do zawodów dziesięciokrotnego Ironmana. Polak zdradził także swoje najbliższe plany.

