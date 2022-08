Robert Karaś podejmie się kolejnego wyzwania. "Jestem w stanie to łączyć"

Robert Karaś w ciągu ostatnich kilku dni został bohaterem wielu Polaków za sprawą nieustępliwej walki o zwycięstwo w 10-krotnym Ironmanie. 33-latek był zdecydowanym liderem rywalizacji po przepłynięciu 38 kilometrów i pokonaniu 1800 kolejnych na rowerze. Niestety z powodów zdrowotnych musiał wycofać się z dalszego startu po 63 km biegu.

Robert Karaś podejmie się nowego wyzwania. Jeszcze w tym roku zadebiutuje w Fame MMA

Karaś dochodzi do siebie po morderczym wysiłku, jednak już teraz ma bardzo konkretne plany na następne miesiące. Sportowiec zdecydowanie chce wykorzystać swoje "5 minut" i właśnie ogłosił, że zaangażuje się w kolejny ambitny projekt. Jego celem jest rozpoczęcie kariery zawodnika MMA. Treningi w tej dyscyplinie zamierza łączyć z dalszym uprawianiem triathlonu.

- Będę łączył MMA z triathlonem. Nie ma sensu fokusować się na jednej rzeczy. To, o czym marzyłem, osiągnąłem. Chciałem, żeby ten sport był zawsze przy mnie i to mi się udało - powiedział w wywiadzie na kanale YouTube Olimp Sport Nutrition. - Mogę robić jeden trening dziennie do MMA i jeden-dwa do triathlonu. Łączyć te dwie rzeczy jako pasję, jako sposób na życie. I będę się ścigał, i będę się bił - kontynuował. - Ja to lubię i jestem w stanie to łączyć. Nie chcę być najlepszy w jednej z dyscyplin, chcę być dobry w każdej i móc się realizować w każdej - dodał.

Przypomnijmy, że Robert Karaś już kilka miesięcy temu miał zadebiutować w oktagonie. Podpisał umowę z federacją Fame MMA i miał wystąpić podczas gali numer 14. Wówczas jego rywalem miał być youtuber Adam "AJ" Josef, a więc zawodnik o blisko 30 kilogramów cięższy. Walka zaplanowana była w formule K-1. Karaś był zmuszony jednak wycofać się z powodu kontuzji.

Jak zdradził triathlonista, jego debiutu w Fame MMA można spodziewać się jeszcze w tym roku. Już teraz zadeklarował jednak, że nie ma co liczyć na jego walkę ze znacznie cięższym rywalem. Karaś nabrał nowego szacunku do swojego zdrowia po ostatnich przejściach.

- Będę walczył na 99 procent w tym roku. Na pewno będzie to w swojej kategorii wagowej, nie chcę brać na siebie znowu cięższych zawodników. Muszę z nimi sparować w klubie, to się odbija na moim zdrowiu - wyznał. - Zrozumiałem, że to było niepotrzebne, głupie. Przez kilka miesięcy bęcki cały czas od tych wielkich. Taki człowiek nawet jak lekko bije, to ja to czuję. Teraz znowu schudłem. 60-parę kilo mocno odczuwa, jak bije go taki stukilogramowy - podsumował.

