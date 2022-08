Rolnik trenował z Mariuszem Pudzianowskim. "Usiądzie na kiblu i będzie się trzymał ściany"

Polska firma Swimer, posiadająca w ofercie zbiorniki do paliw czy nawozów płynnych, zorganizowała konkurs podczas Warsztatów Polowych Chemirolu. Nagrodami był m.in. zestaw gadżetów z logo Pudzian Team czy pojemnik mobiBOXX 300 l. Zwycięzcą okazał się Przemysław Smoliński, który miał okazję odbyć trening z Mariuszem Pudzianowskim.

REKLAMA

Zobacz wideo Szpilka nie uwierzył w nokaut Pudzianowskiego. Kulisy gali KSW 70 [WIDEO]

Mariusz Pudzianowski trenował z rolnikiem. I mówi wprost. "Na początku kozaczył"

Mariusz Pudzianowski opublikował materiały wideo ze wspólnego treningu z rolnikiem z Mazowsza. Jak Pudzian ocenił postawę Przemysława Smolińskiego? - Na początku kozaczył. Trochę mu fory dałem, bo młody jest. Zobaczymy, co będzie jutro, bo dopiero na drugi dzień poczuje, co to znaczy zderzyć się z treningiem Pudziana. Zobaczy, jak się będzie czuł za dwa dni. Usiądzie na kiblu i będzie się trzymał ściany - powiedział.

Rolnik z gminy Czernice Borowe był zadowolony z możliwości treningu z obecną gwiazdą KSW. - To było bezcenne doświadczenie i zapamiętam je na zawsze. Bardzo fajna niespodzianka, świetna wesoła atmosfera i mocny trening. Ale o to też chodziło, bo lubię ciężko popracować. Naprawdę dużo radości ta nagroda mi sprawiła - mówił Smoliński, cytowany przez portal infoprzaszynysz.com.

Mariusz Pudzianowski pojawił się po raz ostatni w klatce na gali KSW 70, gdzie sensacyjnie pokonał Michała Materlę w pierwszej rundzie podczas walki wieczoru. Niewykluczone, że w kolejnym pojedynku dojdzie do rewanżu pomiędzy "Pudzianem" a Serigne Ousmane Dią, znanym jako "Bombardier". "To czekam na zaproszenie do Senegalu! Jestem gotowy w każdej chwili" - napisał Pudzianowski na Facebooku.