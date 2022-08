Wielki sukces Agaty Załęckiej. Pierwsza Polka. Krychowiak: Piękne i straszne

Agata Załęcka jest znana przede wszystkim z występów w licznych produkcjach filmowych i telewizyjnych. Występowała m.in. w takich serialach jak "Na Wspólnej" czy "Barwy szczęścia". Kibice piłki nożnej mogą ją kojarzyć natomiast jako małżonkę rzecznika PZPN Jakuba Kwiatkowskiego. Artystka ma jednak jeszcze jedną wielką pasję - freediving, czyli nurkowanie ze wstrzymanym oddechem, bez użycia specjalistycznego sprzętu.

Wielki sukces Agaty Załęckiej. Pobiła niesamowity rekord Polski we freedivingu

Ukochana rzecznika PZPN od kilku lat ciężko trenuje i odnosi już sukcesy w tej dyscyplinie sportu. Niedawno wywalczyła srebro i brąz podczas mistrzostw Polski, a teraz startuje w mistrzostwach świata, które odbywają się na wyspie Roatan w Hondurasie. Agacie Załęckiej udało się podczas zawodów zająć szóste miejsce i przy okazji pobić rekord Polski.

O wszystkim poinformował dumny małżonek naszej reprezentantki. Jakub Kwiatkowski przekazał na Twitterze, że Agacie Załęckiej udało się zejść na głębokość 50 metrów. Wcześniej nie dokonała tego żadna Polka.

"Znów to zrobiła! Pobiła rekord Polski i zajęła szóste miejsce w najtrudniejszej konkurencji mistrzostw świata we freedivingu. CNF, czyli nurek bez płetw, na głębokość 50 metrów. Siłą własnych mięśni, stylem klasycznym tam i z powrotem. Żadnej Polce wcześniej się to nie udało" - czytamy.

"Wszystko to odbywa się dla mnie na pierwszych zawodach głębokościowych i jednocześnie moich pierwszych Głębokościowych Mistrzostwach Świata w Hondurasie" - napisała natomiast bohaterka tych niesamowitych wydarzeń na swoim Instagramie.

Wyczyn Agaty Załęckiej docenili znajomi jej małżonka z reprezentacji Polski. Z gratulacjami pospieszył Grzegorz Krychowiak. "Jest coś w tym pięknego i strasznego jednocześnie, gratulacje" - napisał pomocnik.

