"Po przekroczeniu czerwonej linii następuje głębokie zaburzenie funkcji mózgu". Fizjolog o wysiłku Karasia

38 km pływania, 1800 km jazdy na rowerze i 422 km biegu, jedna konkurencja po drugiej, przy minimalnym czasie na regenerację, bo przecież każdy na mecie chce być pierwszy. Już na samą myśl o dystansie, z którym trzeba zmagać się na trasie 10-krotnego Ironmana, włos jeży się na głowie. W rozgrywanych w Szwajcarii zawodach Polak Robert Karaś długo prowadził i miał ogromną przewagę nad dziewiętnastoma śmiałkami, którzy stanęli z nim w szranki. Z morderczej rywalizacji wycofał się na trasie biegu. Choć był zmęczony, zapewniał, że zrezygnować musiał z innej przyczyny.

"Czuję się dobrze. Widziałem, że piszą o wyczerpaniu czy problemach z kręgosłupem. Miałem operację, to były urologiczne sprawy. Uaktywniło się to na rowerze i nie dało już rady biec" - zakomunikował, sygnalizując, że po tym, jak zajmie się urazem, znów wyruszy w długą trasę.

Wyczyny 33-letniego "Terminatora" śledziła cała Polska, a kiedy wycofał się z zawodów, oczy skierowane były na dwóch innych Polaków, bo choćby Adrian Kostera w Szwajcarii poradził sobie fantastycznie. Jak to się udało? Profesor nauk o kulturze fizycznej, specjalista z zakresu fizjologii, fizjologii wysiłku fizycznego oraz teorii sportu Jan Chmura w historii triatlonistów przypomina jedno.

- Każdy z nas niezależnie od wieku czy płci może osiągnąć więcej, niż jest sobie w stanie wyobrazić. Nasz mózg oczekuje na taki poziom zmęczenia i pobudzenia, który pozwoli mu optymalnie działać, a to dzieje się właśnie przy mocnym treningu. Dlatego nie bójmy się zmęczenia. Ono jest radością dla mózgu - obrazuje. Profesor Chmura wie, co mówi. Ma 73 lata, przebiegł 24 maratony, ciągle jest aktywny. Biega dużo, choć od niedawna, bo od dekady. W ostatnim czasie zdobył Koronę Maratonów Świata, co oznacza, że dystans 42 km 195 metrów przebiegł na każdym z siedmiu kontynentów, również na... Antarktydzie.

"To mięśnie są na wyposażeniu mózgu, a nie odwrotnie"

Profesor cieszy się z wyczynów jak ten Karasia, bo takie zdarzenia potwierdzają tylko, że granice ludzkich możliwości są niewyobrażalne.

- Przykład pana Roberta mogę określić krótko. To perła w koronie. Z pewnością człowiek o wybitnych predyspozycjach wytrzymałościowych. To oczywiście pięknie brzmi, ale ja wiem, że za tym kryje się też jego benedyktyńska praca. Czym innym jest mieć wybitne uwarunkowania genetyczne do wysiłku i nie w pełni wykorzystane w sporcie, a czym innym jest wykorzystanie świetnych genów poprzez ogrom pracy, którą trzeba wykonać podczas przygotowań do tak ekstremalnych wyzwań - podkreśla profesor.

O ekstremalnych wysiłkach wie sporo. Jego rekord sprzed kilku lat w maratonie wynosi 3 godziny 22 minuty 57 sekund. Chmura przypomina, że przy tak ogromnych wyzwaniach liczą się dwie rzeczy - mięśnie i głowa. To ten drugi czynnik jest kluczowy w ustanawianiu kolejnych rekordów i robieniu rzeczy na pozór niemożliwych.

- Tolerancja zmęczenia w ośrodkowym układzie nerwowym jest znacznie większa niż w mięśniach. Sportowcy często są przekonani, że ból piekących mięśni jest ostatecznym sygnałem do zatrzymania się. Ja bym jednak wtedy przypomniał, że to mięśnie są na wyposażeniu mózgu, a nie odwrotnie - uśmiecha się profesor.

Tu dochodzimy do sedna sprawy, którą Chmura bada i opisuje od lat. - Są dwa poziomy bariery zmęczenia. Pierwszy na poziomie metabolicznym, związanym z wytwarzaniem energii w mięśniach. Przykład piekących mięśni w czasie długotrwałego wysiłku to sygnał, że organizm przekracza próg beztlenowy - czerwoną linię metaboliczną. Aby zwiększyć tolerancję zmęczenia w mięśniach, należy przesuwać ten próg na coraz wyższe poziomy, co pozwala na większe tempo biegu i większą intensywność wysiłku - wyjaśnia profesor. Dodajmy, że próg podnosi się, gdy stosujemy obciążenie progowe.

Próg psychomotorycznego zmęczenia - po jego przekroczeniu organizm mówi "stop"

- Drugą barierą jest zmęczenie mózgu. Pokonywanie, czy też przesuwanie tego właśnie zmęczenia w kierunku wyższych obciążeń jest obecnie dla mnie największym wyzwaniem, które stoi przed trenerami i zawodnikami. Ten obszar wiedzy otwiera bowiem drogę do bicia najbardziej wyśrubowanych rekordów świata. Dlatego tak ważne jest to, by wejść w trening, który przełamuje barierę zmęczenia mózgu w granicach pełnego bezpieczeństwa - mówi nam profesor. Dodaje, że to oczywiście niesie ze sobą ogrom pracy i wysoką intensywność wysiłku, a sportowcy zwykle boją się przeciążeń.

- Boją się, bo nie mają odpowiedniego monitoringu treningu. Jeśli on będzie, to te bariery można by było bezpiecznie przekraczać bez przeciążeń. Trzeba wiedzieć, jakie zastosować obciążenie. Tu pojawia się właśnie pojęcie progu psychomotorycznego zmęczenia - mówi nasz rozmówca. To termin, który Chmura stworzył i wprowadził do literatury. Próg psychomotoryczny zmęczenia to obciążenie wysiłkowe, granica tolerancji zmęczenia taka, której przekroczenie powoduje gwałtowne pogorszenie sprawności psychomotorycznej i szybkości działania. Innymi słowy - to obciążenie generujące najwyższy poziom zmęczenia tolerowanego przez mózg, przy którym występuje najwyższy komfort psychomotoryczny i najlepsza sprawność ośrodkowego układu nerwowego.

Zdaniem profesora próg psychomotoryczny zmęczenia jest ważniejszy niż próg metaboliczny mięśni i występuje przy większej intensywności wysiłku. Próg zmęczenia mózgu to cienka czerwona linia, przy której organizm wyraźnie zaczyna się bronić i mówi "stop".

- Po przekroczeniu tej czerwonej linii następuje głębokie zaburzenie funkcji mózgu. Dlatego każdy trener powinien wiedzieć, przy jakiej intensywności wysiłku to występuje. Przełożę to na przykład liczbowy. Powiedzmy, że dla jakiegoś zawodnika próg występuje przy tętnie 170 uderzeń serca na minutę. Stosowanie obciążeń na progu psychomotorycznym pozwala na przełamywanie kolejnych barier ludzkich możliwości i wydobywanie ogromnego potencjału z mózgu. W wyniku adaptacji do tych obciążeń następuje przesunięcie bariery zmęczenia w ośrodkowym układzie nerwowym, w kierunku coraz wyższych obciążeń. W praktyce oznacza to, że przy tętnie 178 skurczów na minutę zawodnik osiągnie większą tolerancję zmęczenia, większą prędkość biegu i większą sprawność psychomotoryczną - mówi Chmura.

- Jeszcze raz podkreślę, że mózg oczekuje na tak wysoki poziom zmęczenia, który pozwala mu optymalnie działać. Jednak często treningi zawodników nie dają mu na to szans, ponieważ są za słabe - dodaje.

Triki dla mózgu, czyli przełamywanie zmęczenia i wzmacnianie odporności psychicznej

Profesor Chmura z własnego doświadczenia wie, jak trudne jest przełamywanie progu psychomotorycznego zmęczenia, choć właśnie temu zawdzięcza swoje sukcesy, czyli m.in. maratony pokonane w ekstremalnych warunkach.

- Nieraz była walka o każdy metr. Na Antarktydzie przeżyłem hipotermię, nie czułem palców u nóg i rak. Płyn w specjalnych bidonach zamarzł. Kilka razy upadałem, ale gdybym nie przełamał tej bariery w mózgu, tobym nie wstał i nie ukończył biegu - wspomina nasz rozmówca.

Praca sportowców przy konkurencjach wytrzymałościowych podczas samego już wyczynu zwykle sprowadza się właśnie do pracy nad swoją głową. Przy długich dystansach pokonywanych w samotności walka ze swoimi słabościami i kryzysami to ważna kwestia. Karaś opowiadał kiedyś, jak oszukuje, czy też może urabia swój mózg, by podczas - jak się wydaje irracjonalnego wysiłku - pomagał, a nie przeszkadzał.

Gdy sportowiec miał za jednym razem przepłynąć dystans 18 kilometrów, dzielił sobie w głowie trasę na dni tygodnia. Wmawiał sobie, że właśnie jest poniedziałek i że zaczyna trening, gdzie pokona nieco ponad dwa i pół km. Po tym dystansie wmawiał sobie, że zaczął się wtorek i trzeba przepłynąć tyle jeszcze raz. Tak doszedł aż do niedzieli. W ten sposób ta osiemnastka stała się bardziej strawna.

- To jest jeden ze środków przełamywania nie tylko zmęczenia w obrębie kory mózgowej, lecz także wzmacniania odporności psychicznej. W dyscyplinach wytrzymałościowych ta odporność musi być na najwyższym poziomie - mówi Chmura.

Dodaje, że przy takich obciążeniach w głowie trwa nieustanna walka z różnymi kryzysami. Zresztą wtedy mózg też zachowuje się w różny sposób.

- Jedna półkula w mózgu chroni nas przed zagrożeniami dla zdrowia i życia. Dlatego przy skrajnym zmęczeniu i ekstremalnych warunkach klimatycznych ta półkula przy takich obciążeniach podpowiada nam: odpuść, zejdź z trasy. Druga półkula podpowiada coś przeciwnego: nie odpuszczaj, walcz do końca, do mety jest niedaleko. Ja takie wewnętrzne konflikty też miałem, szczególnie na Antarktydzie, na kole podbiegunowym północnym czy na równiku i w Honolulu na Hawajach - wspomina profesor. I jeszcze raz podkreśla: sukces leży w mózgu, ale zaczyna się od benedyktyńskiej pracy na treningach, wzmacnianiu ciała, podnoszeniu kondycji.