Kostera walczy w 10-krotnym Ironmanie. W klapkach. Polak potrafi

Robert Karaś musiał wycofać się z walki o zwycięstwo w 10-krotnym Ironmanie, co oznacza, że w grze pozostało już tylko dwóch Polaków - Adrian Kostera oraz Tomasz Lus. Obecnie bliżej zwycięstwa jest Kostera, który ma jeszcze ponad 180 okrążeń do pokonania. "Finalnie interesuje nas tylko nowy rekord i jesteśmy pewni, że taki właśnie będzie finał" - przekazywał zespół Kostery w piątek 19 sierpnia. Obecnie Adrian Kostera zajmuje trzecie miejsce.

Adrian Kostera biegnie po rekord świata w 10-krotnym Ironmanie w klapkach. "Rozwiązanie niekonwencjonalne"

Adrian Kostera wciąż walczy o zwycięstwo w 10-krotnym Ironmanie. Obecnie triathlonista z Torunia zajmuje trzecie miejsce, tuż za Belgiem Kennethem Vanthuyne oraz Niemcem Richardem Jungiem. Kosterze zostało ponad 180 okrążeń biegu do ukończenia 10-krotnego Ironmana. Okazało się, że ostatnie gwałtowne opady deszczu doprowadziły do uszkodzenia stóp, przez co Adrian Kostera musiał zdjąć buty do biegania i teraz pokonuje dystans w nowym obuwiu.

"Deca Ultra Triathlon? Potrzymaj mi klapki. Ulgą w bólu okazało się rozwiązanie dość niekonwencjonalne. Okazało się, że wymuszają one taki sposób lądowania stopy i oferują na tyle dużo luzu, że komfort biegu jest w nich zdecydowanie wyższy niż w tradycyjnych butach biegowych. Tak przynajmniej twierdzi Adrian, który sobie tak wesoło kopytkuje - wróć - klapkuje już od ponad 60 kilometrów utrzymując mniej więcej stały dystans do zawodników z pierwszego i drugiego miejsca. Brak sprzętu Adrian za każdym razem nadrabia niesamowitą siłą woli, która pozwala mu skutecznie gonić rywali" - czytamy w poście na Facebooku.

"Może i nie jest to normalne, ale właśnie tym swoim unikalnym stylem bycia i umiejętnością pokonania każdej przeszkody zjednał sobie nas - swoich przyjaciół" - dodaje zespół Adriana Kostery. Triathlonista w tym roku pobił rekord świata w pięciokrotnym Ironmanie.