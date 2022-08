Nagroda za wygranie Ironmana to żart. Ale Kostera świetnie zastępuje Karasia

Trwają mistrzostwa w 10-krotnym Ironmanie w szwajcarskim Buchs. Przypomnijmy, że zawodnicy mają 38 kilometrów do przepłynięcia, 1802 kilometry jazdy na rowerze i 422 kilometry biegu. W tym morderczym wyścigu bardzo długo liderem był Polak, Robert Karaś. Wycofał się jednak po 65. kilometrze biegu. Jak sam poinformował na Instagramie, powodem były komplikacje, jakie nastąpiły w trakcie wyścigu, związane z operacją urologiczną, jaką przeszedł kilka tygodni temu.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski czy Messi? Pytamy kibiców w Barcelonie. Miażdżąca różnica

Niebywały wyczyn Roberta Karasia. On... nadal byłby liderem!

Karaś miał ogromną przewagę nad drugim zawodnikiem. Nawet gdyby wrócił po kilkunastu godzinach na trasę, to nadal byłby liderem. W trosce o swoje zdrowie i życie musiał jednak odpuścić. W związku z tym koło nosa przejdzie mu nagroda główna. Czy jest jednak czego żałować?

Bardzo niskie nagrody w Swiss Ultra Triathlon

Nagroda główna w 10-krotnym Ironmanie ma wymiar jedynie symboliczny. Zacznijmy od tego, że trzeba dysponować sporą ilością gotówki, żeby w ogóle wziąć udział w zawodach. Samo wpisowe to koszt około 3300 franków szwajcarskich, czyli ponad 16 tysięcy złotych. Zawody przeprowadza organizacja non-profit, która opiera się na wolontariacie. Wpisowe od zawodników i kasa od sponsorów mają jedynie pokryć koszty organizacji zawodów.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

W związku z tym pula nagród wynosi jedynie 4 tysiące euro. Tysiąc przypada zwycięzcy. Drugie miejsce wiąże się z nagrodą w wysokości 600 euro, a trzecie miejsce to 400 euro. Z czego więc żyją zawodnicy? Oczywiście z pieniędzy od sponsorów. To oni łożą pieniądze na przygotowania zawodników i mogą ich też nagrodzić w razie wygranej. Karaś w rozmowie na kanale "Shotowo" twierdził, że sponsorzy zaczęli się z nim kontaktować w 2018 roku, kiedy pobił on rekord świata w potrójnym Ironmanie. W ciągu roku miał zarobić wtedy 600 tysięcy złotych.

Robert Karaś pokonał demona. "Poszedłem do kasyna. Wszystko przeje***"

Po wycofaniu się Karasia z 10-krotnego Ironmana liderem jest Belg Kenneth Vanthuyne. Ma on około 20 okrążeń przewagi nad Polakiem, Adrianem Kosterą. Ten z kolei musi bronić się przed trzecim Niemcem, Richardem Jungiem, który cały czas trzyma się blisko Polaka. 11. miejsce zajmuje natomiast Tomasz Lus.