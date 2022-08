Jak z Warszawy do Rzymu rowerem, a później biegiem na Hel. Morderczy dziesięciokrotny Ironman

Niestety prowadzący z dużą przewagą Robert Karaś wycofał się z zawodów dziesięciokrotnego Ironmana, który odbywają się w Szwajcarii. Zgodnie z założeniami zawodnicy muszą przepłynąć 38 kilometrów, przejechać 1800 kilometrów na rowerze oraz przebiegnąć 422 kilometry. Jest to jedna na najtrudniejszych odmian rywalizacji, w standardowym Ironmanie trzeba natomiast przepłynąć 3,85 kilometra, przejechać 180,25 kilometra na rowerze i przebiegnąć 42,2 kilometra.

Trudność rywalizacji najlepiej obrazuje przełożenie odległości pokonywanych przez zawodników na bardziej praktyczny grunt:

przepłynięcie 30 kilometrów to jak pokonanie 1/3 morskiej trasy łączącej Kołobrzeg z duńską wyspą Bornholm przez Morze Bałtyckie,

przejechanie 1800 kilometrów na rowerze odpowiada mniej więcej podróży z Warszawy do Rzymu we Włoszech drogą lądową (1783 kilometry) lub trasie z Warszawy do Salonik w Grecji (1734 kilometry),

przebiegnięcie 422 kilometrów to natomiast tak jak pokonanie trasy z Warszawy do leżącej na Półwyspie Helskim Jastarni lub dobiegnięciu z Warszawy do znanej piłkarskim kibicom Żylinie, leżącej w Słowacji.

Podczas swissultra zawodnicy rywalizują natomiast w specjalnie do tego przygotowanym obszarze. Dystans przepłyniętych 38 kilometrów pokonują oni w 50-metrowym basenie, co przekłada się na 760 jego długości. Trasa rowerowa to odcinek rozpoczynający się nieopodal basenu przy rzece Ren, biegnący do miasta Sevelen i ponowne w kierunku basenu. Jest ona niemal całkowicie płaska, jednak jak informują organizatorzy, często występują na niej mocne podmuchy wiatru. Liczy ona dokładnie 9 kilometrów, więc trzeba ją pokonać 200 razy. Trasa biegowa ma za to 1,9 kilometra, większość jest wybrukowana, natomiast około 1/4 to droga szutrowa, a łącznie trzeba ją przebiegnąć 350 razy.

Nadludzki wysiłek Karasia. "Opuchlizna całego ciała, brak czucia w palcach"

Do zawodów przystąpiło trzech polskich zawodników. Prowadzący Robert Karaś wycofał się z rywalizacji. Znakomicie radzi sobie wciąż inny polski zawodnik Adrian Kostera, który jest drugi, a Tomasz Lus jest dwunasty. W rywalizacji bierze udział 20 uczestników.