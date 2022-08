Złowił rybę wartą 20 mln złotych. Nowy rekord świata

Co ważne złowione podczas zawodów White Marlin Open ryby wracają do wody. Organizatorzy szczycą się tym, że wskaźnik uwolnienia turnieju w Ocean City wynosi aż 97 proc. Teraz mają kolejny powód do dumy. Jeremy Duffie płynący na łodzi Billfisher złowił marlina białego ważącego aż 32,5 kg.

Ryba za ponad 4,5 mln dolarów. Rekordowy okaz na White Marlin Open

Dokładna wypłata Jeremy'ego Duffie, który złowił ten okaz, wyniosła 4,536,926 dolarów. Jak podaje sports.yahoo.com, to światowy rekord za jedną rybę. Wcześniejszy wynosił 3,2 mln dolarów i podobnie jak w tym roku, rybę złowiono podczas zawodów White Marlin Open.

- Mój brat i ja łowiliśmy ryby z Ocean City od urodzenia. Zwycięstwo zawsze nam umykało. Ale teraz zrobiliśmy to, o czym marzyliśmy - powiedział Duffie w wywiadzie dla Sport Fishing. W rozmowie z FOX5 dodał, że nikt nigdy nie będzie w stanie zastąpić uczucia, które mu teraz towarzyszy. - Dla ludzi takich jak my, to jest niczym Super Bowl. Próbujesz wygrać ten turniej przez całe życie - powiedział. Sukces świętował z całą rodziną. Widać to po zdjęciach, które wszyscy zrobili sobie ze złowionym okazem.

Drugie miejsce w zawodach zajął Keeley Megarity, który dzień wcześniej złowił marlina białego o wadze 31,5 kg. W White Marlin Open wystartowało 408 łodzi, które walczyły o łączną pulę nagród wynoszącą 8,6 mln dolarów.

