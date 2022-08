10-latek ze sztangą bije rekordy. Film stał się hitem. Fenomen [WIDEO]

10-letni Jordan Mica to prawdziwy fenomen siłowych sportów. Wyczyny ze sztangą młodego atlety już teraz robią wrażenie na zawodowych siłaczach, co w perspektywie czasu może wróżyć chłopcu wielką karierę w trójboju. Podczas ostatnich zawodów w Kalifornii Mica ustanowił dwa rekordy stanu w kategorii do 52 kg. Nagranie z turnieju z udziałem 10-latka jest naprawdę imponujące.

10-letni Jordan Mica pobił dwa rekordy stanu Kalifornia

Jak donosi portal fitnessvolt.com pierwszym rekordem, jaki Jordan Mica ustanowił na tegorocznych zawodach w Kalifornii był przysiad ze sztangą ważącą aż 72,5 kg. Chłopiec pobił dotychczasowy wynik o 10 kg, po czym zabrał się do śrubowania kolejnych osiągnięć.

Następnie 10-latek podniósł na ławce 37,5 kg, poprawiając swój najlepszy wynik o 4 kg. W martwym ciągu Mica dźwignął 85 kg, dzięki czemu w swojej kategorii wagowej ustanowił nowy rekord stanu. Łącznie w trójboju siłowym młody atleta wycisnął aż 195 kg.

Jakkolwiek by to nie zabrzmiało, 10-letni Jordan Mica ma doświadczenie w różnych zawodach siłowych. Chłopiec startuje w takich turniejach już od siódmego roku życia. Popisy, przygotowania oraz treningi młodego atlety możemy zobaczyć w jego mediach społecznościowych.