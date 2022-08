Złoty medalista wskazał na godło Polski. Piękny gest na podium w Monachium

W finale rywalizacji o mistrzostwo Europy we wspinaczce sportowej zmierzyli się Danił Bołdyriew oraz Marcin Dzieński. Minimalnie lepszy okazał się Ukrainiec, ale jeszcze większe wrażenie od rywalizacji wywarło to, co świeżo upieczony mistrz Europy zrobił tuż po biegu.

Mistrz Europy we wspinaczce sportowej dziękuje Polakom. Symboliczny gest

Danił Bołdyriew pokazał wzruszający gest po wywalczeniu złota mistrzostw Europy we wspinaczce sportowej. Po zakończonych zmaganiach finałowych Ukrainiec wszedł na ściankę i zaprezentował koszulkę z napisem: "Jestem dumny z bycia Ukraińcem".

Chwilę później reprezentant Ukrainy wskazał na herb Polski znajdujący się na stroju Marcina Dzieńskiego, a także herb Ukrainy i podniósł kciuk do góry. Ten sam gest powtórzył podczas dekoracji medalowej. Tym samym mistrz Europy podziękował Polsce za wsparcie podczas trwającej wojny w Ukrainie. Gest symbolizował również pamięć o trwającym cały czas konflikcie zbrojnym. Sportowiec chciał zasugerować, że nie można zapominać o tym co dzieje się za naszą wschodnią granicą.

Wspaniały dzień dla Polski podczas mistrzostw Europy. Cztery medale we wspinaczce sportowej

Oprócz srebrnego medalu Marcina Dzieńskiego reprezentacja Polski wywalczyła w poniedziałek jeszcze trzy medale w Monachium. Polki zdominowały rywalizację pań. Aleksandra Mirosław wywalczyła złoto, Aleksandra Kałucka srebro, a Natalia Kałucka brąz. Ponadto czwarte miejsce zajęła Patrycja Chudziak.

Cztery Polki w czołowej "czwórce". Polska dominacja w mistrzostwach Europy w Monachium