Cztery Polki w czołowej "czwórce". Polska dominacja w mistrzostwach Europy w Monachium

Polki już w eliminacjach pokazały swoją moc. Pięć polskich zawodniczek wzięło udział w eliminacjach i cała piątka uplasowała się na pięciu pierwszych miejscach. Zaskoczenia nie było - najszybszą z nich była Aleksandra Mirosław, rekordzistka świata we wspinaczce na czas.

REKLAMA

Zobacz wideo Dziennikarz Sport.pl kontra bramkarz Barcelony. Ale urwał. Bez szans [WIDEO]

Polki potwierdziły swoją doskonałą dyspozycję w 1/8 finału. Pięć par z polskimi zawodniczkami, pięć polskich zwycięstw, przez co Polki w komplecie awansowały także do ćwierćfinału. Z tego powodu doszło do polsko-polskiego pojedynku, w którym Anna Brożek okazała się gorsza od Patrycji Chudziak.

Cztery Polki na czterech pierwszych miejscach

Po ćwierćfinałach stało się jasne, że Polki zajmą całe podium. Oprócz Chudziak swoje pojedynki wygrały także Aleksandra Mirosław, Aleksandra Kałucka i Natalia Kałucka. Z tego powodu w półfinałach w Monachium widzowie byli świadkami dwóch pojedynków polsko-polskich.

W półfinałach Aleksandra Mirosław pokonała Patrycję Chudziak, a w pojedynku sióstr Kałuckich lepsza okazała się Aleksandra. W finale zaskoczenia nie było - lepsza okazała się Mirosław, srebro tym samym zdobyła Aleksandra Kałucka, a w rywalizacji o brąz wygrała Natalia Kałucka. Polki zdominowały więc konkurencję - zajęły cztery czołowe miejsca mistrzostw Europy!

Cztery medale Polski w jednej konkurencji!

Ale nie tylko Polki pokazały klasę. Wśród panów startował Marcin Dzieński. 29-letni Polak znakomicie spisywał się już od eliminacji, w których zajął piąte miejsce. Następnie wyrzucał z rywalizacji kolejno Ukraińca Konstantina Pavlenkę, Francuza Bassę Mawema i faworyta do złota, Hiszpana Erika Paulo Noya Cardonę.

W finale Polak mierzył się z Ukraińcem Daniłem Boldyrevem. Dzieński wydawał się faworytem przed rozpoczęciem rywalizacji, jednak wystarczył jeden błąd, by to Ukrainiec świętował tytuł mistrza Europy. Ale Dzieński wywalczył tym samym srebrny medal - czwarty medal Polaków we wspinaczce na czas w rywalizacji kobiet i mężczyzn!