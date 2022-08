Mistrz olimpijski stanął po stronie Putina. Wstyd. "Wrócimy jeszcze mocniejsi"

Odkąd Rosjanie zaatakowali Ukrainę pod koniec lutego roku, rosyjscy sportowcy podzielili się na dwie grupy. Jedna z nich błyskawicznie odcięła się od decyzji Władimira Putina, potępiając inwazję na Ukrainę. W drugiej z nich znaleźli się sportowcy, którzy stanęli po stronie rosyjskiego prezydenta, chwaląc go za podjętą decyzję.

Legenda rosyjskiego hokeja szokuje. "To dzięki Putinowi"

Do tej drugiej grupy postanowił dołączyć Władisław Tretjak, legendarny rosyjski hokeista. W przeszłości czterokrotnie wystąpił na igrzyskach olimpijskich, trzykrotnie zdobywając złote medale, a raz przegrywając w finale igrzysk. Przez wielu uważany za jednego z najlepszych bramkarzy w historii hokeja na lodzie.

Władisław Tretjak był obecny na otwarciu jednego z obiektów sportowych w Rosji. Wykorzystał okazję, by stanąć po stronie Władimira Putina. - W latach 90. obiekty sportowe albo nie istniały w ogóle, albo były zamknięte dla zwykłych ludzi. Mężczyźni szli do wojska i nie mogli się od tego w żaden sposób wykręcić. Dzięki Putinowi cała sytuacja wróciła do normy - przyznał Tretjak. - To dzięki niemu jesteśmy prawdziwą sportową potęgą. Aktualnie idziemy trudną ścieżką, ale przejdziemy przez nią i wrócimy jeszcze mocniejsi - dodał.

Trudno jednak dziwić się, że Tretjak stoi po stronie Władimira Putina i jego reżimu. Legendarny rosyjski hokeista od 2006 roku pełni funkcję prezydenta Federacji Hokeja Rosji. Co więcej, zasiada także w Dumie Państwowej, do której został powołany właśnie przez Władimira Putina.