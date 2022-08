Otrzymał pozwy od 25 kobiet. Kibice nazwali go "chorym sku***synem". "Przepraszam"

Deshaun Watson występuje w rozgrywkach NFL od 2017 roku, kiedy to został wybrany w pierwszej rundzie draftu przez Houston Texans. Rozgrywający z college'u w Clemson doprowadził drużynę ze stanu Teksas do dwóch mistrzostw dywizji Południowej oraz do dwóch występów w play-offach, odpowiednio w 2018 i 2019 roku. Od tego roku Watson jest zawodnikiem Cleveland Browns, z którymi podpisał pięcioletni kontrakt o łącznej wartości 230 milionów dolarów. To jeden z najdroższych kontraktów w historii ligi.

Deshaun Watson przeprosił kobiety za napaść seksualną. Wcześniej tego nie żałował i nie okazywał skruchy

Deshaun Watson w ostatnich miesiącach otrzymał pozwy od 25 kobiet, które oskarżyły go o napaść seksualną i niewłaściwe zachowanie podczas sesji masażu od marca 2020 do marca 2021 roku. Wtedy Watson jeszcze grał w Houston Texans. Rozgrywający postanowił przeprosić kobiety publicznie podczas rozmowy z Cleveland News 5. - Naprawdę przepraszam wszystkie kobiety, które uraziłem w tamtej sytuacji. Decyzje, które podjąłem w swoim życiu postawiły mnie w takiej sytuacji, że najchętniej chciałbym je cofnąć. Ale też chcę iść do przodu i pokazać, że jestem osobą z charakterem - powiedział.

Wcześniej Watson ani w rozmowach z mediami, ani ze śledczymi NFL nie okazał skruchy i nie stwierdził, że żałuje tego, co zrobił. Houston Texans zawarło ugody z kobietami, które chciały złożyć pozew przeciwko klubowi za bierność w postępowaniu. Z kolei Cleveland Browns poinformowali, że przeprowadzili dokładne śledztwo przed podpisaniem kontraktu z Watsonem - warto wspomnieć, że zawodnik przez te zarzuty nie zagrał ani jednego spotkania w sezonie 2021.

Co jest istotne, 26-latkowi sąd nie postawił żadnych zarzutów, mimo pozwów cywilnych. NFL domagało się zawieszenia Deshauna Watsona na co najmniej jeden sezon. Z kolei sędzia Sue L. Robinson uważała, że bardziej zasadne jest zawieszenie zawodnika na sześć meczów. Jej zdaniem zachowanie Deshauna Watsona było określane "drapieżnym", ale pięć przypadków dotyczyło zachowań seksualnych bez użycia przemocy. Zawodnik był gotów zaakceptować karę ośmiu meczów zawieszenia oraz grzywnę w wysokości pięciu milionów dolarów.

Ostatecznie w orzeczeniu wydanym 1 sierpnia okazało się, że Deshaun Watson dostał karę sześciu meczów zawieszenia. 26-latek zagrał w przedsezonowym sparingu Cleveland Browns z Jacksonville Jaguars (24:13), a kibice rywali określili go "chorym sku***synem". Gdyby Watson został zawieszony na cały sezon, to nie mógłby brać udziału w przygotowaniach zespołu do sezonu. Taka kara oznacza, że Deshaun Watson prawdopodobnie wróci do gry na mecz z Baltimore Ravens, który odbędzie się 23 października.