Kłamstwo ws. Kabajewej. "To jest jedynie przykrywka dla Putina"

Znana gimnastyczka artystyczna Alina Kabajewa przez długi czas była uważana za jedną z najbardziej wpływowych kobiet w Rosji. 39-latka uważana była bowiem za partnerkę samego Władimira Putina i miała być także matką jego dzieci. O relacji pomiędzy nimi jako pierwsza poinformowała gazeta "Moskowskij Korrespondent" w 2008 roku. Jej dziennikarze donosili, że Putin miał planować rozwód ze swoją żoną, aby związać się właśnie z Kabajewą. W reakcji na artykuł rosyjskie służby bezpieczeństwa najpierw pojawiły się w budynku redakcji, a potem została ona zamknięta.

Były rosyjski polityk opowiada o związku Putina z Kabajewą. "To kłamstwo"

Słuszności tej tezy doszukiwano się w poparciu, jakie Kabajewa deklarowała dla działań Putina i krytyki opozycji w Rosji. Poparła ona agresję Rosji na Ukrainę, a także nazwała jednego z rosyjskich opozycjonistów Aleksija Nawalnego "oszustem i złodziejem". Przez pewien czas zniknęła ona także z przestrzeni publicznej i podejrzewano, że może chować się razem z Putinem.

Z takim opisem rzeczywistości nie zgadza się natomiast rosyjski polityk i były deputowany Dumy Państwowej, który w 2016 roku zamieszkał w Ukrainie Ilja Ponomariow. Twierdzi on, że za nagłaśnianiem tej sprawy stoją rosyjskie służby:

- To jest jedynie przykrywka dla niego. Mam wiele dowodów na to, że nie jest jego żoną i myślę, że jej dzieci to nie są dzieci Putina. Jest pewien mężczyzna, nie mogę powiedzieć kto, ale wydaję mi się, że to on jest ojcem. Ona gra rolę i wykonuje pewne ważne zadanie, to są tak zwani "dobrzy przyjaciele" Putina - stwierdził Ponomariow w rozmowie z ukraińskim dziennikarzem Dmitrijem Gordonem. - Informacja, że Kabajewa jest żoną Putina została zainicjowana przez Kreml. To wiem na pewno, znam ludzi, którzy to zrobili - dodał.

Odniesienie się do słów Ponomariowa jest jednak bardzo trudne. Życie prywatne Putina jak i Kabajewy jest wielką niewiadomą, jednak trop rzucony przez byłego członka Dumy, może tłumaczyć taki stan rzeczy.

Kabajewa była bardzo utalentowaną gimnastyczką, która w czasie swojej kariery zdobyła 18 medali mistrzostw świata, 25 medali mistrzostw Europy, a także dwukrotnie triumfowała podczas Igrzysk Olimpijskich. W 2004 roku zdobyła złoty medal w Atenach, a w 2000 srebrny medal w Sydney. Jej zaangażowanie w życie polityczne Rosji zmieniło jednak całkowicie sposób jej postrzegania.