Norwegowie grzmią, a Pieskow się cieszy. "Bardzo ważne zwycięstwo"

- Oczywiście to bardzo dobra wiadomość i bardzo ważne zwycięstwo. Są to wybory konkurencyjne, a obecny przywódca FIDE potwierdził swoją skuteczność i to, że jego praca jest uważana za znakomitą – powiedział po wygranych przez Dworkowicza wyborach Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla. Dworkowicz wygrał przeważającą większością głosów – 157 do 16. Warto tutaj zaznaczyć, że jego rywalem był Ukrainiec – arcymistrz szachowy Andrij Baryszpolec.

Dworkowicz wystąpił przeciwko Rosji. Ale to człowiek z Kremla

– To moralna porażka, że poświęcamy Ukrainę dla własnego komfortu – mówi w rozmowie z NRK Atle Grønn, norweski szachista, ekspert i wykładowca języka rosyjskiego na uniwersytecie w Oslo. Nie przekonuje go nawet fakt, że Dworkowicz swego czasu skrytykował działania wojenne na Ukrainie.

- Moje myśli są z ukraińskimi cywilami - powiedział prezydent FIDE w wywiadzie dla amerykańskiego magazynu "Mother Jones" w marcu. - Wojny nie tylko zabijają bezcenne życie. Wojny zabijają nadzieje i aspiracje, zamrażają lub niszczą relację i związki - dodał były wicepremier Rosji. Przeprowadzający wywiad dziennikarz Daniel King dodał, że Dworkowicz kategorycznie sprzeciwia się wojnie. To również na skutek decyzji Dworkowicza Rosja i Białoruś zostały zdyskwalifikowane z zawodów szachowych.

Na Gronnie nie robi to wrażenia. - Został stworzony przez Kreml, karierę zrobił dzięki tym ludziom i przez nich jest kształtowany – stwierdził. Dworkowicz uchodził za przyjaciela Putina. Kremlowi służył od lat. Najpierw jako doradca prezydenta Dmitrij Miedwiediewa (2008-12), a potem jako wicepremier w rządzie tegoż Miedwiediewa (2012-2018). W 2018 r. był dyrektorem komitetu organizacyjnego piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. Zaraz potem został wybrany na prezydenta FIDE. Dla Rosjan jego działania przeciwko swojemu krajowi były szokiem.

Gronn dodaje również, że teraz Rosjanie mają otwartą drogę ku temu, żeby pozostać na arenie międzynarodowej dzięki szachom. Ma temu pomóc przeniesienie wielu turniejów do Azji. Tam, zdaniem Norwega, temat wojny na Ukrainie nie generuje takiego zainteresowania jak w Europie. - W Azji Ukraina jest problemem odległym. Mają własne problemy. Dworkowicz i jego zespół będą zainteresowani tym, aby szachy stały się wizytówką normalizacji wojny. Szachy pozwolą Rosjanom uczestniczyć na arenie międzynarodowej. Ale to oznacza, że coraz więcej mistrzostw i ważnych turniejów musi być przenoszonych do Azji – podkreśla Gronn. Na swoim Facebooku dodał, że "wstyd opada nad światem szachów".

