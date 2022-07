Ogromny sukces polskich himalaistów. Weszli na K2 i to bez dodatkowego tlenu

Mariusz Hatala, Piotr Krzyżowski i Radosław Woźniak to członkowie zespołu Beskid Expedition Team, którzy w czwartek wspięli się na szczyt K2. Według relacji portalu wspinanie.pl pierwszy na szczycie stanął ostatni z wymienionych. Miało to miejsce między godziną 11 a 12. Dwie godziny później dołączył do niego Mariusz Hatala, a na końcu Piotr Krzyżanowski.

Polacy zdobywają K2. Najpierw Witkowska, a teraz zespół Beskid Expedition Team

Warto podkreślić, że Hatala, Krzyżowski i Woźniak weszli na K2 bez dodatkowego tlenu. Ostatni dwaj himalaiści są już doświadczeni w zdobywaniu tak wysokich szczytów. Był to bowiem ich trzeci ośmiotysięcznik. W poprzednim roku zdobyli Gasherbrum II, najniższy ośmiotysięcznik Karakorum. Góra mierzy 8 035 metrów nad poziomem morza. Hatala wchodził natomiast w 2019 roku na Chan Tengri (7 010 m n.p.m.).

Jeszcze w czwartek portal poinformował, że wszyscy trzej bezpiecznie zeszli do obozu 2., gdzie spędzili noc. W trakcie zejścia pogoda zaczęła się znacznie pogarszać i mocno padał śnieg.

To ogromny sukces polskich himalaistów. Kilka dni temu ten sam szczyt zdobyła Monika Witkowska. Została drugą Polką, która wspięła się na ten ośmiotysięcznik. Wcześniej dokonała tego tylko Wanda Rutkiewicz i to 36 lat temu.

Warto zaznaczyć, że K2 to drugi po Mount Evereście najwyższy szczyt Ziemi i jednocześnie jeden z najtrudniejszych do zdobycia ośmiotysięczników. Na K2 zginęło co najmniej 87 osób. W 2008 roku doszło do największej pod tym względem tragedii w tym rejonie, gdy czterokrotne oberwania seraka zabiły w sumie 11 osób w ciągu 2 dni.