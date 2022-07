Tragedia na treningu we Francji. Nie żyje 25-letnia Tsudoi Miyazaki

Jak przekazał portal triathlon.org, Miyazaki była obecna we Francji na indywidualnym obozie treningowym w bazie triathlonowej we Francji. Podczas jednego z treningu została potrącona przez samochód w okolicach Orleanu. Wskutek tego wypadku 25-letnia Japonka zmarła 27 lipca.

Tragedia podczas treningu we Francji. Nie żyje 25-letnia Tsudoi Miyazaki

Międzynarodowa Unia Triathlonu przekazała już kondolencje rodzinie Miyazaki. - World Triathlon i Japan Triathlon Union chcą złożyć najgłębsze kondolencje rodzinie pani Miyazaki, przyjaciołom, trenerom i kolegom z drużyny. Myśli całej Rodziny Triathlonu są z wami w tych strasznych chwilach - przekazano.

Jak przekazał portal, lokalne władze prowadzą śledztwo, by wyjaśnić okoliczności wypadku. Japońska Unia Triathlonu wysłała także swoich pracowników do Francji, by pomóc w badaniu sprawy.

Tsudoi Miyazaki rozpoczęła treningi triathlonowe w czasie swoich studiów i błyskawicznie wygrała mistrzostwa Japonii do lat 23. W jej ostatnich zawodach Pucharu Świata w Pontevedra zajęła 50. miejsce. W Japonii wiązano jednak z nią wielkie nadzieje - spodziewano się, że będzie mogła walczyć o medale podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 r. i w Los Angeles w 2028 r.