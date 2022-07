Przerażające wideo spod samego szczytu K2. "Przepis na największą tragedię w historii"

Zobacz wideo Bielecki: Akcja na Nanga Parbat złagodziła krytykę po Broad Peaku

W internecie pojawiło się wideo, pokazujące, jak w kolejce na szczyt K2 w rejonie Bottlenecka (żleb Szyjka Butelki) pod ogromnym, niebezpiecznym serakiem, zgromadziło się aż 140 osób. Wszystko to jest efektem tzw. turystyki wspinaczkowej - od 2013 roku organizowane są komercyjne wyprawy na szczyty. Jedna z najbardziej niebezpiecznych gór świata stała się celem zainteresowań agencji wyprawowych z Pakistanu i Nepalu, które wprowadzają na szczyt turystów wysokościowych. Oczywiście ich celem jest przede wszystkim jak największy zarobek - taka wyprawa kosztuje bowiem każdego śmiałka niemałe pieniądze.

"Przepis na największą górską tragedię w historii"

W ostrych słowach na temat zaprezentowanej sytuacji wypowiedział się na Twitterze znany himalaista, Marcin Miotk.

"To jest przepis na największą górską tragedię w historii - głównym winowajcą jest tlen - bez tlenu nikt nie byłby w stanie tam czekać w takiej kolejce. Rozpisujemy się, jaki to rekordowy sezon na K2, ale wejść bez tlenu chyba mniej niż zwykle" - skomentował film jedyny polski zdobywca Mount Everestu bez użycia wspomagania tlenowego.

Większość pozostałych komentarzy na ten temat wygląda bardzo podobnie. "Masakra. Odpowiedzialność na poziomie zerowym", "Wspaniały materiał na film katastroficzny o K2" - to tylko niektóre z nich.

Warto zaznaczyć, że K2 to drugi po Mount Evereście najwyższy szczyt Ziemi (8611 m n. p. m.), i jednocześnie jeden z najtrudniejszych do zdobycia ośmiotysięczników. Na K2 zginęło co najmniej 87 osób, w tym wiele właśnie w rejonie Bottleneck. W 2008 roku doszło do największej pod tym względem tragedii w tym rejonie, gdy czterokrotne oberwania seraka zabiły w sumie 11 osób w ciągu 2 dni.