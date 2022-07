Szachowy robot złamał dziecku palec. Rosjanie winią chłopca

Wydawać się mogło, że szachy to spokojna gra, w której nie dochodzi do żadnych uszczerbków na zdrowiu. Tydzień temu w Moskwie okazało się zupełnie inaczej. Miał tam miejsce turniej Moscow Open w szachy. Podczas zawodów 19 lipca doszło do groźnie wyglądającego incydentu z udziałem robota szachowego. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery.

Robot złamał chłopcu palec. Zdaniem działaczy wina leży po stronie dziecka

Na nagraniu widać, jak robot szachowy strącił jedną z figur młodego zawodnika i odłożył ją do pudełka obok planszy. Chłopiec chciał błyskawicznie wykonać swój ruch, kiedy to robot chwycił jego palec i go przygniótł. Do dziecka bardzo szybko podbiegło czterech mężczyzn, którzy chcieli je oswobodzić. Ostatecznie udało się im to, ale robot złamał chłopcu palec. Młody zawodnik dokończył rywalizację w gipsie, a jego rodzice zamierzają zgłosić sprawę do prokuratury.

Całe zdarzenie skomentował prezes Moskiewskiej Federacji Szachowej Siergiej Łazariew. - Robot złamał dziecku palec i jest to oczywiście niedopuszczalne. Chłopiec pospieszył się z wykonaniem ruchu, a należy dać czas robotowi. Ludzie rzucili się z pomocą, ale złamania nie można było uniknąć. Producenci maszyny będą musieli wszystko sprawdzić, aby takie zdarzenie się nie powtórzyło - powiedział Łazariew w rozmowie z TASS.

Siergiej Smagin, wiceprezes Rosyjskiej Federacji Szachowej, obwinił za całe zdarzenie chłopca. - Istnieją pewne zasady bezpieczeństwa i dziecko najwyraźniej je złamało. Kiedy wykonał swój ruch, nie wiedział, że najpierw musi poczekać. Chłopak za bardzo się pospieszył. To niezwykle rzadki incydent, pierwszy jaki pamiętam. Cała ta sytuacja to zbieg okoliczności, a robot jest całkowicie bezpieczny. Trzeba tylko ostrzec dzieci - powiedział Smagin w rozmowie z portalem Ria Novosti.

Innego zdania jest rosyjski arcymistrz Siergiej Karjakin. Zawodnik obarczył winą za wypadek robota. - Z całą pewnością incydent był spowodowany przez jakiś rodzaj błędu w oprogramowaniu. Nigdy wcześniej coś takiego się nie zdarzyło. Życzę chłopcu dużo zdrowia - powiedział Karjakin w rozmowie z Ria Novosti.

