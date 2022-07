Monika Witkowska zdobyła K2. Druga Polka po Wandzie Rutkiewicz. "Góra czekała 36 lat"

Jak przekazano na profilu Moniki Witkowskiej na Facebooku, Polka weszła na szczyt K2 po nocnym ataku szczytowym. Pojawiła się na szczycie legendarnej góry o 5:59 po ataku, który rozpoczynała w czwartek o godz. 18:00 czasu polskiego (21:00 czasu lokalnego).

REKLAMA

Zobacz wideo

Monika Witkowska drugą Polką na szczycie K2

Tym samym Monika Witkowska została drugą Polką w historii, która zdobyła szczyt K2, po Wandzie Rutkiewicz, która osiągnęła to w 1986 roku. - 36 lat góra czekała na drugą Polkę, Monika 3 rok próbowała wyjechać, by to zrealizować. Za pierwszym razem pandemia zablokowała, rok temu tak samo i wycofała się jej agencja, przez co tydzień przed wyprawą musiała zmienić górę na Broad Peak - przekazano na jej profilu na Facebooku.

- Teraz Monika czuła, że się uda. Była bardzo dobrze przygotowana, tlenu używała minimalnie, ze względu na swoją wadę serca, czuła się poprostu silna. Choć dotarł do mnie tylko krótki sms ze szczytu, to wiem, że ostatni etap wspinaczki był bardzo ciężki ze względu na pionowe ściany okute lodem, w tym legendarne, wąziutkie przejście zwane "szyjką butelki", a nad nim olbrzymi serak. Strome wejście powyżej 8200 metrów plus sypki, głęboki śnieg było prawdopodobnie najtrudniejszą wspinaczką dla Moniki w jej karierze - dodano.

Monika Witkowska to nie tylko himalaistka. To także autorka tekstów w dziale Podróże na Gazeta.pl, a jej teksty możecie przeczytać TUTAJ.