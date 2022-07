Kubica wjechał w rywala. Kontrowersyjna decyzja. Fatalne konsekwencje [WIDEO]

Tydzień temu mogło się wydawać, że Roberta Kubicę zobaczymy w wyścigu Formuły 1 po tym, jak koszmarny wypadek przydarzył się Guanyu Zhou. Kierowcy Alfy nic się jednak nie stało i Kubica zgodnie z planem mógł pojechać w sześciogodzinnym wyścigu World Endurance Championship na torze Monza.

Kubica w kwalifikacjach wywalczył szósty czas w klasie LMP2 i 11. w klasyfikacji generalnej. W sesjach treningowych to on był najszybszy z zespołu Prema Orlen Team. W kwalifikacjach miał jednak pecha, bo jego najszybsze okrążenie zostało anulowane przez sędziów.

W samym wyścigu Prema Orlen Team spisywała się nieźle. Miała nadzieję na obronę 3. miejsca w klasyfikacji generalnej po tym, jak zajęła drugie miejsce w 24-godzinnym wyścigu w Le Mans. Drużyna traciła 17 punktów do lidera, czyli ekipy Jota i 6 punktów do United. Monza była piątą rundą MŚ.

Kubica uderzył w rywala i został ukarany. Kontrowersyjna decyzja

Niestety, wyścig nie ułożył się dobrze dla Premy, a to przez karę, jaka została nałożona na Roberta Kubicę. Wszedł on w kontakt z pojazdem drużyny Richard Mille Racing Team. Jadący przed Kubicą zawodnik zjechał do lewej krawędzi toru, a Polak nie zdołał wyhamować i uderzył w tył pojazdu. Sędziowie zadecydowali, że ukarzą Premę przejazdem przez boksy. To zniszczyło wszelkie marzenia zespołu Kubicy na dobry wynik, czyli podium. Kara była dyskusyjna, bo Mille też nie zachował się najlepiej w tej sytuacji, ale uszło mu to na sucho.

Ekipa Polaka może żałować, bo choć rozpoczęła z szóstej pozycji, to pięła się w górę w swojej kategorii i walczyła o prowadzenie. Po niespełna godzinie Prema Orlen Team znalazła się na prowadzeniu dzięki jeździe Louisa Deletraza, ale przewagę roztrwonił Lorenzo Colombo. Zespół zapowiadał, że będzie kontratakował na trzeciej zmianie. Ale na niej właśnie Kubica uderzył w rywala.

Ostatecznie Prema Orlen Team dojechała do mety na szóstym miejscu w LMP2. Na pocieszenie polskim kibicom został dobry występ polskiej ekipy, czyli Inter Europol Competition. Drużyna z Warszawy zakończyła zmagania na czwartym miejscu, najlepszym w tym sezonie. W klasie LMP2 najlepsza okazała się ekipa Realteam By WRT. Wyścig w Hypercarach wygrała Alpine.

W klasyfikacji generalnej WEC Prema utrzymała trzecie miejsce, ale jej główni rywale odjechali. Do Joty strata wynosi już 27 punktów, a do United - 8.

