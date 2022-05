Aleksandra Mirosław poprawiła rekord świata. 6 sekund i 64 setne [WIDEO]

"W drodze po mistrzostwo świata miała chwile słabości, na treningi dojeżdżała z Lublina do Tarnowa. Dziś trenuje w klubie o nazwie Kotłownia, studiuje i jest szkolną wuefistką. Jej palce praktycznie się nie goją, ale żadna z rywalek nie wspina się tak szybko, jak Aleksandra Mirosław" - pisał w tekście o Polce nazywanej nawet "Spiderwoman" dziennikarz Sport.pl, Piotr Wesołowicz. W piątkowych kwalifikacjach Pucharu Świata w Seulu 28-latka znów udowodniła, że w czasówce rywalki nie mają z nią szans.

Aleksandra Mirosław pobiła własny rekord świata. Kolejny fenomenalny występ Polki

We wspinaczce na czas Aleksandra Mirosław uzyskała czas 6,64s. Druga Desak Made Rita Kusuma Dewi straciła do Polki 0,51s. 28-latka pobiła tym samym najlepsze osiągnięcie w karierze, a zarazem rekord świata, ustanowiony podczas igrzysk olimpijskich w Tokio w 2021 roku. Wtedy najlepszy wynik w sprincie wynosił 6,96s, a Mirosław poprawiła go o 0,12s i wygrała konkurencję. Niestety to nie wystarczyło do zdobycia medalu olimpijskiego - na końcowy rezultat wpływ miały wyniki uzyskane w trzech konkurencjach. W sprincie Mirosław była specjalistką, ale w pozostałych dwóch - boulderingu oraz prowadzeniu - 28-latka nie była w stanie sobie poradzić, co sprawiło, że ostatecznie zakończyła zmagania na czwartym miejscu.

W piątkowych kwalifikacjach Pucharu Świata solidny występ zaliczyły również inne reprezentantki Polski. Piąty czas uzyskała Aleksandra Kałucka, szósty Patrycja Chudziak, a dziesiąty Natalia Kałucka. Zawody w Seulu odbędą się w piątek 6 maja o godzinie 13.

Imponująca kariera Aleksandry Mirosław

Gdyby życie potoczyło się inaczej, 28-latka mogłaby walczyć o złoty krążek w pływaniu, ponieważ to właśnie ta dyscyplina była jej pierwszą miłością. Wspinaczką zainteresowała ją jej siostra Małgorzata. W 2007 roku Mirosław rozpoczęła treningi wspinaczkowe w lubelskim klubie Skarpa. Przełomowym momentem w jej karierze były mistrzostwa świata we wspinaczce na czas w Austrii w 2018 roku, na których Polka zdobyła złoto. 28-latce udało się obronić tytuł rok później w japońskim Hachioji. Kolejnym ważnym etapem w historii jej startów były wspomniane igrzyska olimpijskie, na których zajęła czwarte miejsce.

