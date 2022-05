Hańba w tenisie stołowym. Rosjanie świętują częściowe zwycięstwo. "Słuszny precedens"

Apelację po sankcjach wprowadzonych przez Europejską Unię Tenisa Stołowego (ETTU) wniosły dwa rosyjskie kluby. Drużyny Fakel-Gazpromu Orenburf i TTSC UMMC Jekaterynburg miały zagrać przeciwko sobie w półfinale Ligi Mistrzów, ale zostały zdyskwalifikowane na początku marca. Ich odwołanie zostało uznane.

Rosja wygrała z ETTU. Dwa kluby mogą występować w Lidze Mistrzów

Izba Odwoławcza przy ETTU uznała, że kluby nie powinny być postrzegane jako reprezentanci kraju i według SILA International Lawyers – kancelarii prawnej reprezentującej dwie rosyjskie organizacje – zakaz został uznany za dyskryminujący.

Jednocześnie odrzucono apel o zniesienie zawieszenia dla reprezentacji Rosji i Białorusi, a także zakazu startu pod flagami obu państw, używania symboli narodowych podczas zawodów i grania hymnu na wypadek zwycięstwa.

Fakel-Gazprom i Jekaterynburg zmierzyły się ze sobą w półfinale Ligi Mistrzów w tenisie stołowym w tym sezonie, ale do rewanżowego meczu 4 marca nie doszło. Dzień wcześniej zarząd ETTU zdecydował o ich zawieszeniu. Tymczasem Borussia Düsseldorf zdobyła tytuł po raz siódmy. - Nawet nie wiemy, czy możemy czuć się mistrzami, czy nie - skomentował Andreas Prius, trener Borussii, cytowany przez "Inside The Games".

Teraz ETTU odniosło się do decyzji Izby Odwoławczej. Działacze mówią, że "z zadowoleniem przyjmują" orzeczenie o utrzymaniu zakazu dla reprezentacji narodowej Rosji, ale przyznali też, że są rozczarowani decyzją dotyczącą klubów.

"Chociaż ETTU nie chce karać sportowców za decyzje ich rządów, decyzja o zawieszeniu rosyjskich klubów została podjęta w celu ochrony bezpieczeństwa sportowców i zapewnienia uczciwości zawodów, zgodnie z zaleceniami Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i Międzynarodowej Federacji Tenisa Stołowego" – czytamy w oświadczeniu organizacji. - Rada Wykonawcza ETTU spotka się, aby omówić kolejne kroki po pojawieniu się decyzji - dodano.

"Jestem pewien, że inne federacje międzynarodowe pójdą za tym przykładem"

To nie pierwszy raz, kiedy Rosji udało się uciec od sankcji, które zostały nałożone po ataku tego kraju na Ukrainę. W zeszłym miesiącu Sąd Arbitrażowy Międzynarodowej Federacji Saneczkarskiej (FIL) uchylił zawieszenie rosyjskich sportowców, trenerów i działaczy w organizacji. Ta federacja zapowiedziała jednak, że zignoruje to orzeczenie i nie dopuści rodaków Putina do zmagań.

Dmitrij Swiszczow, przewodniczący Komisji ds. Fizyki, Kultury i Sportu Dumy Państwowej w Rosji powiedział agencji prasowej TASS, że muszą zachować ostrożność pomimo częściowego zwycięstwa w tenisie stołowym. - Możemy tylko z zadowoleniem przyjąć decyzję organu apelacyjnego ETTU, ale należy zachować powściągliwy optymizm, już mieliśmy do czynienia z podobną sytuacją w saneczkarstwie – podkreślił Swiszczow.

- Teraz widzimy, że sama ETTU wyraziła już niezadowolenie z tej decyzji własnego organu odwoławczego, prawdopodobnie może udać się do Sądu Arbitrażowego ds. Sportu. W kierownictwie naszej narodowej federacji są doświadczeni ludzie, którzy na pewno doprowadzą tę sytuację do końca. Jednocześnie szkoda, że ETTU utrzymało w mocy zawieszenie naszej reprezentacji narodowej. Każda taka decyzja o zniesieniu zawieszenia klubów, reprezentacji narodowych lub indywidualnych sportowców stanowi słuszny precedens. Jestem pewien, że inne federacje międzynarodowe pójdą za tym przykładem - dodał jeszcze przewodniczący.