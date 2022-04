Karjakin znów się skompromitował. Rosja blokuje największy portal szachowy

Po inwazji Rosji na Ukrainę Roskomnadzor Federalna Służba ds. Nadzoru w Sferze Łączności, Technologii Informacyjnych i Komunikacji Masowej, ograniczyła na terenie kraju dostęp między innymi do Facebooka i Instagrama. Na tym rosyjska cenzura jednak nie poprzestaje. Chess.com, największy portal do gry w szachy otwarcie skrytykował inwazję Rosji na Ukrainę. Założyciele strony uniemożliwili wyświetlanie rosyjskich oraz białoruskich flag. Ponadto zablokowali użytkowników, którzy wspierają wojnę. W związku z tym dostęp do chess.com na terenie kraju został uniemożliwiony.

Rosyjski arcymistrz popiera decyzję Roskomnadzoru. "Rozpowszechnia nieprawdziwe informacje"

Siergiej Karjakin, rosyjski szachista, od początku wojny otwarcie wspiera decyzje Putina. 32-latek nazwał działania ukraińskiego rządu ludobójstwem i wyraził nadzieje, że tamtejsze społeczeństwo zostanie wyzwolone. Szachista na swoim profilu na Twitterze wypowiedział się na temat zablokowania chess.com na terenie jego kraju.

- Na terytorium Rosji strona chess.com została zablokowana. Wszystko przez politykę, jaką prowadzi, rozpowszechniając nieprawdziwe informacje na temat Rosji i usunęła flagi z kont użytkowników. Jestem pewny, że jeśli strona poprosi o wybaczenie za swoje antysportowe działania, to zostanie odblokowana, a tysiące miłośników szachów z Rosji będzie mogło ponownie tam grać. Czy tak zrobią? To pytanie retoryczne - napisał Karjakin.

Co ciekawe, Karjakin urodził się w Ukrainie i jeszcze trzynaście lat temu reprezentował ten kraj na turniejach. W 2009 roku zmienił jednak obywatelstwo na rosyjskie. Ze względu na swoje poglądy, został zawieszony na pół roku przez Międzynarodową Federację Szachową. Co więcej, jak informują ukraińskie media, tamtejszy wymiar sprawiedliwości oskarżył go o naruszenie integralności terytorialnej.

