17-letnia mistrzyni, która sięgnęła absolutnego dna w parku. Biznes erotyczny okazał się wybawieniem

Verona van de Leur w 2002 roku zdobyła pięć medali na mistrzostwach Europy – trzy srebrne i dwa brązowe krążki. W tym samym roku pojechała do Stuttgartu na mistrzostwa świata. Tam sięgnęła po złoto i dwa brązowe medale. To była nie lada sensacja – Holenderka wygrywająca zawody w gimnastyce, sporcie, który był wówczas zdominowany przez kraje byłego bloku wschodniego. Została wybrana sportsmenką roku. Media wróżyły jej wielką karierę i zastanawiały się, co przyniesie jej przyszłość. Żadne z przewidywań się nie sprawdziły. Bo kto mógł wtedy zakładać, że ta 17-latka będzie bezdomna, zamknięta w więzieniu i odbije się od dna w branży pornograficznej.

"Kiedy po raz pierwszy stajesz na podium, zaczyna się presja. Kiedy nie stajesz, to obrywasz"

W mediach regularnie pojawiają się informacje na temat tego, jak traktuje się młode gimnastyczki. Katorżnicze treningi, diety, nadużycia, molestowanie seksualne. Wszystko, żeby tylko osiągnąć sukces. Nie inaczej było z Veroną. Jej trenerem był niejaki Frank Louter. W swojej książce autobiograficznej "Simply Verona" oskarża go o krzywdzące fizycznie i psychicznie treningi. Podczas gdy gimnastyczki były zmuszone do wykonywania zbyt wielu ćwiczeń, nawet kiedy były kontuzjowane, pracownicy grzebali dziewczynom w torbach i zawstydzali je za przekąski, które ukrywały.

- To jak w cyrku ze zwierzętami – mówiła w rozmowie z "The Guardian". - Tak się uczysz. Widzisz filmy dokumentalne w Internecie z płaczącymi dziećmi? Tak też było z nami. Jeśli chcesz być elastyczny, to boli. Tak samo jest z treningiem siłowym, budowaniem kondycji, z trikami. Czasem coś łamiesz, czasem nie. Wtedy masz szczęście.

Ojciec okradał, matka zostawiła na lotnisku

Holenderka nie miała też oparcia w rodzinie. Rodzice nałożyli na nią olbrzymią, wręcz okrutną presję. Nie zależało im na sukcesie córki. Zależało im na własnych korzyściach. Jakiś czas później na jaw wyszło, że zarobione przez Veronę pieniądze jej ojciec wydawał na własne przyjemności. Pieniądze udało się potem odzyskać na drodze sądowej. Po wieloletniej batalii Veronie zasądzono dziesiątki tysięcy euro. Ale oprócz okradania rodzice miażdżyli ją również psychicznie. Według Verony, po jednym z konkursów matka odmówiła jej transportu z lotniska do domu. Powód? Bo nie zajęła miejsca na podium. Verona wracała sama, pociągiem, ze łzami w oczach.

- W wieku 8 lub 9 lat zdobycie medalu jest jak prezent. Wszyscy są dumni, rodzice, przyjaciele, dziadkowie, a ty byłaś w pewnym sensie wyjątkowa, więc zawsze jest to dobre uczucie – powiedziała w rozmowie z "The Sun". - Kiedy to się dzieje i po raz pierwszy stajesz na podium, zaczyna się presja. Kiedy na nim nie jesteś, to obrywasz i słyszysz, że nie jesteś wystarczająco dobra. Potem stało się to obsesją, nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich wokół mnie. Dostajesz sponsorów, kontrakty i to jest wielka sprawa dla każdego. Musisz zacząć zadowalać wszystkich.

W 2003 roku ciało Verony rozpadało się na skutek ciężkich treningów i diety. W jeszcze gorszym stanie była jej psychika. Rok po tym, jak była na szczycie (a przynajmniej tak to wyglądało), zaczęła myśleć o samobójstwie. - Czułam się, jakbym była w czarnej dziurze. Może najlepszą rzeczą było odejść, ale nie było takiej możliwości. Próbowałam kilka razy, ale nikt mi nie pozwolił – wspomina.

"Kiedy nie masz jedzenia i musisz kraść w sklepach, to przekraczasz własne granice"

Minęło jeszcze pięć lat, zanim van de Leur znalazła odwagę, aby uwolnić się od tego toksycznego środowiska. Pomógł jej w tym jej chłopak, Robbie. Verona zaczęła odkrywać świat poza salą gimnastyczną. W 2008 roku zerwała ze sportem. Ale jak się okazało, jej decyzja miała dramatyczne konsekwencje. Pewnego dnia wróciła do domu i odkryła, że zamki zostały zmienione i nie może już wejść do budynku. Zrozumiała, że nie jest już tam mile widziana. To wtedy zorientowała się też, że jej ojciec ją okradał.

Van de Leur i jej chłopak byli bezdomni przez dwa lata, co noc spali w samochodzie. Ktoś mógłby pomyśleć, że była w tym nutka romantyzmu. Verona wreszcie była wolna i miała przy sobie partnera. Ale potem przychodził dzień i brutalna rzeczywistość. Trzeba było jakoś żyć. Żeby przetrwać, zbierali pieniądze na plaży, jedli darmowe jedzenie w supermarketach. Ale to nie wystarczało - czasami musieli kraść. - Kiedy nie masz jedzenia i musisz kraść w sklepach, to przekraczasz własne granice, których myślisz, że nigdy nie przekroczysz. Ale aby przetrwać, zrobiłbyś wszystko, co było konieczne – mówiła. Czasami pomagała też w salach gimnastycznych pracując z innymi dziewczętami na obozach młodzieżowych.

Upadek na samo dno

Absolutnego dna Verona dotknęła w 2010 roku. Spacerowała w parku, kiedy nagle zobaczyła parę uprawiającą seks. Była gimnastyczka zrobiła zdjęcia tej sytuacji, a potem skonfrontowała się z kobietą. Zażądała dwóch tysięcy euro. - Byłam naprawdę w najgorszym stanie, jaki możesz sobie wyobrazić. Byłam na ulicy i nie miałam naprawdę nic. Kiedy to się stało, zapytała mnie, czy chcę pieniędzy. Powiedziałam szybko: "tak", ponieważ tego potrzebowałam – wspomina.

Poniosła konsekwencje swojego czynu. O sprawie dowiedziała się policja i kilka tygodni później aresztowała Veronę. Holenderka była przetrzymywana przez 72 dni. A mogło się skończyć gorzej. Bo do zarzutów o szantaż doszły oskarżenia o posiadanie dziecięcej pornografii. Rzekomo znaleziono ją na jej laptopie. Z tego zarzutu została jednak oczyszczona. Jej prawnik argumentował, że dostęp do jej komputera miało kilka osób.

O całej sprawie dowiedziały się media. Verona po zakończeniu kariery zniknęła z radarów dziennikarzy, ale teraz znowu trafiła do gazet. Teraz nie dość, że nie miała grosza przy duszy, popadła w konflikt z prawem, to jeszcze o jej wybrykach dowiedział się cały kraj. - W ciągu 24 godzin wszystko się rozpadło. W takim wypadku musisz zacząć od nowa. Ale trudno jest zacząć od nowa, jeśli społeczeństwo cię nie akceptuje – mówiła.

- W tamtym czasie, będąc bezdomna, nie obchodziło mnie już, jak zdobywam pieniądze na jedzenie. Ale wiem, że nawet w tej najgorszej sytuacji nie miałam prawa tego robić. Żałuję, że nie wybrałam lub nie znalazłem innej opcji w tamtym czasie. Może to i dobrze, że siedziałam przez 72 dni, aby zdać sobie sprawę, że się myliłam – mówi w rozmowie CNN.

Jedenaście lat w branży filmów dla dorosłych. "To była okazja do zbudowania czegoś"

Verona wyszła z więzienia, ale jej życie praktycznie rozpadło się na kawałki. Wtedy nastąpił gwałtowny zwrot. W 2011 roku skontaktowała się z nią jedna z wytwórni filmów dla dorosłych i zaproponowała kontrakt. Chodziło o występy solo przed kamerką internetową. Verona twierdzi, że najprawdopodobniej by się nie zgodziła, gdyby nie to, że sprawy sądowe pochłonęły sporo jej pieniędzy.

- Myślałam o tym kilka tygodni. Porozmawiałam więc z moim chłopakiem o decyzji, a on powiedział: "rób, co czujesz". W końcu chodziło o moje imię. Proponowali ogromną kwotę. Dla mnie to była okazja do zrobienia czegoś ze swoim życiem, do zbudowania czegoś – mówiła w rozmowie z "Guardianem".

- Biznes erotyczny nie był decyzją, był raczej dla mnie szansą – mówiła w wywiadzie z "The Sun". – Byłam już w znacznie gorszej sytuacji, więc dla mnie był to duży krok. Oczywiście jako dziecko nie myślałam, że to jest to, co chciałam robić, ale nie obchodziło mnie to. Nie musiałem szukać aprobaty rodziny i przyjaciół. Ludzie wokół mnie akceptowali mnie za to, kim jestem i jakie mam wybory.

Branża pornograficzna wciągnęła Veronę i jej partnera. Po około dwóch miesiącach była gimnastyczka miała już własną stronę internetową. Występowała sama, albo ze swoim chłopakiem. Był jej aktorem i fotografem. Zatrudniała nawet inne modelki i również z nimi pojawiała się w filmach pornograficznych. Nagrywała też występy na żywo i rozmawiała z widzami. - Trudno to wytłumaczyć, ponieważ czasami nie znasz ich twarzy, ich imienia, a z drugiej strony wiesz o nich wszystko. Znasz imię ich żony, ich dzieci, gdzie pracują, gdzie mieszkają. W zależności od tego, czym chcą się podzielić – mówi.

W 2020 roku Verona van de Leur wydała swoją autobiografię. Według mediów w 2019 roku skończyła karierę w branży pornograficznej. Ale te informacje najprawdopodobniej nie są prawdziwe. Jej strona nadal działa i pojawiają się na niej materiały z 2022 roku. Przede wszystkim jednak Verona na dwa konta na portalu Only Fans – platformie, na której twórcy mogą sprzedawać swoim fanom materiały premium. Portal jest często kojarzony z materiałami o treści erotycznej. Po włączeniu subskrypcji danego konta i wniesieniu opłaty użytkownik ma dostęp do niewidocznych wcześniej treści. Jedno z kont Verony oferuje m.in. zdjęcia w bieliźnie. Natomiast na drugim można znaleźć już treści typowo pornograficzne.

Kiedy zastanawia się nad różnymi zwrotami akcji w swoim życiu, van de Leur mówi, że żałuje, że nie była mądrzejsza w młodszym wieku, kiedy jej kariera gimnastyczna nabierała rozpędu. Nie żałuje za to ostatnich lat, które spędziła w branży filmów dla dorosłych. Wykorzystała szansę na lepsze życie, kiedy była na dnie. Myśli samobójcze miała bowiem również po rozstaniu z rodziną.

- Poszłam na stację kolejową i liczyłam od dziesięciu do zera i nie skoczyłam. Nie wiem dlaczego, ale to był naprawdę moment, w którym mogło się to skończyć. Myślałam o mojej rodzinie, którą straciłam, mieszkałam na ulicy, nie miałam nic do jedzenia, nie miałem pieniędzy, więc nie miałam po co żyć. Tak myślałem w tym momencie, ale kiedy właśnie przejechał pociąg. Nie wiem, może coś pękło. Nadal nie wiem, dlaczego nie skoczyłam. Płakałam, a potem po prostu odeszłam.