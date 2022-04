Tragedia na treningu. Nie żyje 17-letnia olimpijka z Tokio

- Eya Guezguez, olimpijka z Tunezji, zmarła dziś na skutek wypadku, któremu uległa na treningu. Niech spoczywa w pokoju - poinformował w poniedziałek tunezyjski dziennikarz Souhail Khmira. Żeglarka miała zaledwie 17 lat.

Tragiczna śmierć młodej żeglarki. Brała udział w igrzyskach w Tokio

Według relacji tunezyjskich mediów do wypadku z udziałem Guezguez doszło na poniedziałkowym treningu nieopodal Tunisu. 17-latka była w trakcie ćwiczeń wraz ze swoją siostrą bliźniaczką Sarrą. W pewnym momencie wiatr przewrócił deskę młodej zawodniczki, przez co ta wpadła do wody. Niestety nie udało jej się już wypłynąć na powierzchnię.

Eya i Sarra Guezguez były jednymi z najmłodszych uczestniczek igrzysk olimpijskich w Tokio i najmłodszymi reprezentantkami Tunezji. Młode żeglarki razem wzięły udział w rywalizacji w klasie 49erFX, w której zajęły 21. miejsce. Po złoty medal sięgnęły Brazylijki: Kahena Kunze i Martine Grael.

Kondolencje rodzinie zmarłej żeglarki złożył już prezydent MKOl Thomas Bach. - Jestem zszokowany wiadomością o śmierci żeglarki Eyi Guezguez. Była inspirującym talentem i wzorem do naśladowania dla jej pokolenia sportowców. Udział Eyi Guezguez i jej siostry bliźniaczki Sarry w igrzyskach w Tokio nadal będzie motywował dziewczyny na całym świecie. Nasze myśli są z jej rodziną, przyjaciółmi i społecznością olimpijską w Tunezji - powiedział Niemiec, cytowany przez portal Olympics.com.