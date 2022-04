Polska przejęła od Rosji mistrzostwa Europy. "Mamy tylko pięć miesięcy"

Tegoroczne mistrzostwa Europy w strzelectwie sportowym odbędą się w dniach 5-18 września. W rywalizacji weźmie udział ponad tysiąc zawodników i zawodniczek, natomiast zmagania będą się odbywać w konkurencjach karabinowych i pistoletowych na dystansie 25 i 50 metrów.

Mistrzostwa Europy we Wrocławiu

- Wyzwanie duże, bo czasu mało. Mamy tylko pięć miesięcy na przygotowanie mistrzostw. Damy radę, bo mamy doświadczenie - powiedział cytowany przez oficjalną stronę rodzimej federacji Tomasz Kwiecień, wiceprezes Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Zawody odbędą się na strzelnicy WKS Śląsk przy ulicy Świątnickiej, która jest wyposażona w 40 stanowisk. - To nie jest największa strzelnica w Europie, ale jedyna w Polsce, na której takie zawody możemy przeprowadzić. To Centralny Ośrodek Szkolenia Strzeleckiego PZSS - dodał Kwiecień.

Mistrzostwa Europy, które we wrześniu odbędą się we Wrocławiu będą również istotne z punktu widzenia dalszych zmagań. Rywalizacja na Dolnym Śląsku będzie jednocześnie pierwszym etapem kwalifikacji do letnich igrzysk olimpijskich 2024, które odbędą się w Paryżu.