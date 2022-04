Rosjanie i Białorusini wykluczeni. Boston zdecydował. "Jesteśmy przerażeni"

Maraton w Bostonie jest najstarszą imprezą tego rodzaju na świecie. Należy do elitarnego grona sześciu najbardziej prestiżowych biegów na tym dystansie na świecie. Pozostałe wielkie maratony odbywają się w Tokio, Berlinie, Chicago, Nowym Jorku oraz Londynie. Pierwsza edycja bostońskiego maratonu odbyła się 19 kwietnia 1897 roku, a inspiracją był maraton z igrzysk olimpijskich w Grecji, które odbyły się rok wcześniej. W 2013 roku na mecie biegu doszło do tragedii. Eksplodowały dwie bomby, w wyniku czego zginęły trzy osoby, a 260 osób zostało rannych.

REKLAMA

Zobacz wideo Angelika Cichocka z brązowym medalem halowych mistrzostw Europy. "Mieszane uczucia. Stać mnie na bardzo dużo"

Rosjanie i Białorusini wykluczeni, ale jest wyjątek

Organizatorzy maratonu w Bostonie poinformowali, że biegacze z Rosji i Białorusi, którzy mieszkają w swoich ojczyznach, nie zostaną dopuszczeni do tegorocznej imprezy. - Tak, jak wiele innych osób na całym świecie, jesteśmy przerażeni tym, co dzieje się w Ukrainie. Bieganie to sport dla wszystkich ludzi i chcemy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby pokazać wsparcie dla Ukrainy - przekazał Tom Grilk, prezes Bostońskiej Federacji Lekkoatletycznej.

Tym samym biegacze, którzy na co dzień mieszkają w Rosji oraz Białorusi, nie będą dopuszczeni do zawodów, natomiast sportowcy z tych krajów, mieszkający na co dzień w innych krajach, mogą wystąpić w maratonie pod warunkiem, że nie będą prezentować narodowych flag. Ukraińscy biegacze, którzy zarejestrowali się do startu w maratonie, a nie będą w stanie wystąpić, otrzymają zwrot pieniędzy lub mogą przełożyć swój udział na 2023 rok.

Tegoroczna edycja maratonu w Bostonie odbędzie się 18 kwietnia, a w imprezie może wystąpić maksymalnie 30 tysięcy biegaczy. Organizatorzy podkreślają, że wszyscy uczestniczyć muszą być zaszczepieni przeciwko koronawirusowi.