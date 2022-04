Ford oskarża: "Irański Hulk" oszukuje świata Photoshopem

"Najstraszniejszy człowiek na świecie" vs "irański Hulk". Brzmi nieźle, prawda? Do takiej walki dojdzie już 30 kwietnia w Londynie, a w oktagonie zmierzą się mierzący 205 centymetrów i ważący ponad 130 kilogramów brytyjski aktor - Martyn Ford - oraz mierzący 188 centymetrów i ważący ponad 170 kilogramów Irańczyk - Sajad Gharibi.

Pod koniec lutego panowie po raz pierwszy spojrzeli sobie w oczy i już wtedy doszło do awantury. W trakcie tradycyjnego spotkania przed walką w Dubaju między mężczyznami zaiskrzyło, a Ford odepchnął Gharibiego. Irańczyk nawet nie zdążył oddać przeciwnikowi, bo sam wylądował na ziemi.

Gharibi już zapowiedział srogi rewanż w oktagonie, jednak nie zrobił wrażenia na Fordzie, który powiedział, że według niego Irańczyk nie jest tak duży jak na publikowanych przez siebie zdjęciach. - Nie był taki, jak myślałem. Jeśli mam być szczery, to uważam, że oszukuje świat Photoshopem - powiedział Ford.

Irański Hulk oskarżony o używanie Photoshopa

I dodał: - W żaden sposób mi nie zaimponował. To trochę przygnębiające, ale naprawdę był malutki. Widziałem go pierwszy raz na oczy i nie tak to sobie wyobrażałem. Oczywiście był spory, ale miał być dwa razy większy ode mnie! Tymczasem zobaczyłem dużego dzieciaka, który wiele w życiu nie trenował.

- Zapytałem go, czy w ogóle chce walczyć. Zadałem mu to pytanie, bo ja traktuję to bardzo poważnie. Nie po to trenowałem przez kilka miesięcy, by spotkać się z kimś, kto ma to gdzieś. Obaj nie jesteśmy profesjonalistami, ale dla mnie to ważny dzień. Pójdę na całość - zakończył Ford.

Brytyjczyk ma za sobą kilkanaście walk w formule MMA. Ford łączony był nawet z walką w polskiej federacji KSW, jednak na razie, mimo kilku przymiarek, do występu tego zawodnika jeszcze nie doszło.