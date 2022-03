Nie żyje 20-letnia Maddy Lawrence. Lekka kontuzja nie zwiastowała tragedii

To zaczęło się 9 marca 2022 roku podczas meczu drugiego zespołu kobiet UWE Bristol Rugby. W jego trakcie Maddy Lawrence doznała kontuzji i została przetransportowana do szpitala. Początkowo nic nie wskazywało na to, że dojdzie do takiej tragedii.

Doznała kontuzji podczas meczu i zmarła

"Podczas ostatniego meczu sezonu doznała kontuzji, która nie zagrażała jej życiu. Trafiła do szpitala i sądziliśmy, że przed weekendem powinna wrócić do domu" - czytamy w komunikacie rodziny zawodniczki, cytowanym przez "The Guardian".

Do dramatycznych chwil doszło w trakcie samego leczenia. Wszystko przez infekcję, która wdarła się do jej organizmu. "Niestety, nabawiła się infekcji bakteryjnej, którą zespół medyczny niestrudzenie próbował opanować. Maddy każdego dnia pobytu na oddziale intensywnej terapii walczyła o życie" - podają media. Zawodniczka zmarła jednak 25 marca.

Klub, dla którego grała 20-latka, aby uczcić jej pamięć, nie będzie już używał jej koszulki z numerem jedenastym.

"Z dumą reprezentowała nasz klub zarówno na boisku, jak i poza nim, wrastając w sport i naszą rugbową rodzinę. Maddy była bardzo wesołą dziewczyną, z którą miło było przebywać. Zawsze, gdy się uśmiechała i śmiała, nie można było nie uśmiechać się i nie śmiać razem z nią. Taką właśnie zawodniczką, przyjaciółką, siostrą i córką była Maddy" - napisali przedstawiciele UWE Bristol Rugby na swoim profilu na Instagramie.