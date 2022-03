"Wreszcie mogli coś wygrać". Rosjanie szydzą z MŚ

Wygląda na to, że Rosjanie nie mogą się pogodzić z faktem, że zostali wykluczeni ze świata sportu. Dobrze to obrazuje relacja serwis championat.com z mistrzostw świata w łyżwiarstwie figurowym, na których zabrakło przedstawicieli Rosji. - Medali nie zdobyli najlepsi z najlepszych, ale ci, którzy po prostu mieli szczęście, że znaleźli się we właściwym miejscu o właściwym czasie - czytamy.

Fot. Bernat Armangue / AP Photo