Jan-Krzysztof Duda w finale Ligi Mistrzów. Czas na wielkiego Magnusa Carlsena

W półfinale Jan-Krzysztof Duda wygrał z Wietnamczykiem Liemem Quang Le. Polak zwyciężył w pierwszej partii, a trzy kolejne zakończyły się remisami. - Bardzo się cieszę, że udało mi się awansować do finału. Myślę, że jest to moje drugie największe osiągnięcie, jeśli chodzi o szachy online, zaraz za zdobyciem brązowego medalu w polskiej drużynie na olimpiadzie w 2020 roku – powiedział Duda.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek dorównała siostrom Williams. Wielka przemiana

Jan-Krzysztof Duda w finale turnieju zaliczanego do tzw. Szachowej Ligi Mistrzów

W finale Charity Cup, turnieju online w szachach szybkich, zaliczanego do prestiżowego cyklu Meltwater Champions Chess Tour, tzw. Szachowej Ligi Mistrzów, Polak zmierzy się z Magnusem Carlsenem. Norweg to aktualny mistrz świata, który w drugim półfinale pokonał Chińczyka Dinga Lirena 3:1. Awans do finału turnieju rangi Szachowej Ligi Mistrzów to jeden z największych sukcesów Dudy w jego karierze.

Nagranie z meczu 13-letniego Carlsena z Kasparowem podbija sieć. Szczyt bezczelności

- Granie z aktualnym mistrzem świata nigdy nie jest proste, zwłaszcza, że nie jest to pierwszy raz, kiedy spotykam się z Magnusem Carlsenem. Kilka razy udało mi się wygrać, a najważniejszym osiągnięciem w tych pojedynkach jest zdecydowanie wygrana w półfinale Pucharu Świata. Magnus słynie z tego, że nie odpuszcza zawodnikom, którzy mu zaszli za skórę w przeszłości, więc myślę, że będzie jeszcze większą motywację, niż zazwyczaj, żeby ze mną wygrać. Bardzo się cieszę, że mam możliwość zagrania z mistrzem świata, jednym z najlepszych zawodników w historii dyscypliny - podkreślił Jan-Krzysztof Duda.

Finał będzie rozgrywany w piątek i sobotę, a zawodnicy rozegrają minimum osiem partii. Każda potrwa piętnaście minut plus dziesięć sekund za każdy ruch. Zarówno piątkowy, jak i sobotni mecz Jana-Krzysztofa Dudy z Magnusem Carlsenem, rozpocznie się o godz. 18.