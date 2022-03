To ma być kara? Kompromitacja! FIDE zrobiła "pokazówkę" wobec Rosjan

W środę Międzynarodowa Federacja Szachowa poinformowała o zawieszeniu reprezentacji Rosji i Białorusi w uczestnictwie w oficjalnych turniejach FIDE. I wydawało się, że to przełomowa decyzja światowej federacji. Ale błyskawicznie się okazało, że nic bardziej mylnego, co potwierdziła sama FIDE.

FIDE wyklucza reprezentacje Rosji i Białorusi. I się kompromituje

- W poszczególnych turniejach z cyklu Mistrzostw Świata FIDE zawodnicy z tych krajów będą mogli brać udział pod flagą FIDE - przekazała federacja, informując o zawieszeniu tych dwóch reprezentacji.

Tym samym FIDE skompromitowała się swoją decyzją. Jako jedna z pierwszych informowała, że Rosjanie będą mogli występować w międzynarodowych turniejach tylko bez rosyjskiej flagi. Dlatego wydawało się, że kolejną decyzją będzie całkowite wykluczenie rosyjskich i białoruskich zawodników. Jak tłumaczyli to przedstawiciele federacji?

- Myślę, że decyzja podjęta przez FIDE jest wyważona i sprawiedliwa. Stosujemy się do zaleceń MKOl i zawieszamy udział wszystkich rosyjskich i białoruskich drużyn we wszystkich oficjalnych imprezach FIDE. Uważamy jednak, że gracze z tych krajów nie powinni być pozbawieni możliwości gry w poszczególnych rozgrywkach - nawet jeśli muszą to robić pod flagą FIDE - podkreślił dyrektor generalny FIDE Emil Sutowski.

- Rola FIDE polega na budowaniu mostów, jednoczeniu i pomaganiu światu, by był lepszym miejscem. Sport, a w szczególności szachy, które zawsze były i są do tego doskonałym narzędziem - zakończył Sutowski.