Rosyjski wicemistrz olimpijski szokuje. Nazwał Putina "wspaniałym człowiekiem"

Trwa inwazja Rosji na Ukrainę. Wojska Władimira Putina od kilkunastu dni ostrzeliwują m.in. cele cywilne na terenie Ukrainy. Kraje Zachodu nakładają na Rosję kolejne sankcje. Także międzynarodowe federacje sportowe wykluczają z rywalizacji rosyjskie i białoruskie drużyny oraz zawodników.

Skandaliczne słowa medalisty olimpijskiego. Nazwał Władimira Putina "wspaniałym człowiekiem"

Liczni przedstawiciele świata sportu otwarcie potępili działania Władimira Putina i Rosji. Swoje wsparcie Ukrainie okazali m.in. Robert Lewandowski, czy Sebastian Vettel. Piłkarz Bayernu Monachium w meczu Bundesligi wystąpił z opaską w ukraińskich barwach. Kierowca Aston Martina podczas treningów przedsezonowych Formuły 1 startuje natomiast ze specjalnym kaskiem z napisem "No war" i ukraińską flagą. To tylko niektóre z licznych przykładów pięknych gestów gwiazd sportu.

Niestety nie brakuje także znanych zawodników, którzy popierają zbrodnicze działania prezydenta Rosji. Jak nie trudno się domyślić, są to właśnie rosyjscy reprezentanci. Decyzje Władimira Putina wsparli w ostatnich dniach m.in. bobsleista Daniił Kuleszow i gimnastyczka Alina Kabajewa. Teraz dołączył do nich także wicemistrz olimpijski w skokach do wody Jewgienij Kuzniecow.

Rosjanin sięgnął po srebrny medal olimpijski w 2012 roku w Londynie. Po imprezie wraz z innymi medalistami został przyjęty na Kremlu przez Władimira Putina. Kuzniecow w rozmowie z portalem sports.ru wrócił do tamtego spotkania i wyraził podziw dla rosyjskiego prezydenta.

- Tamtego dnia to nie prezydent nas uhonorował, lecz szef jego administracji. Widzieliśmy prezydenta kilka razy przed i po igrzyskach. Zawsze czekałem na moment, gdy go spotkam, bo to wspaniały człowiek. Zawsze otwarty na komunikację i zainteresowany sprawami naszego sportu - stwierdził sportowiec.

Słowa Jewgienija Kuzniecowa są oburzające. Władimir Putin, ten "wspaniały człowiek" odpowiada za śmierć tysięcy niewinnych obywateli Ukrainy, w tym kobiet i dzieci. Miliony osób straciły przez niego dobytek życia i musiały uciekać w przerażeniu z atakowanego kraju.

