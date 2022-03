Kontrowersyjny kulturysta zmarł w wieku 29 lat. Znana przyczyna śmierci

Bostin Loyd był jednym z najbardziej kontrowersyjnych kulturystów na świecie. Amerykanin otwarcie przyznawał się do stosowania substancji poprawiających wydajność. Eksperyment Loyda finalnie się nie udał, przez co sportowiec miał wielkie problemy z nerkami - konkretniej nabawił się niewydolności nerek piątego stopnia przez peptydy. - Myślałem za młodu, że jestem niepokonany, a teraz jedyny strach, jaki miałem, stał się rzeczywistością - stwierdził Loyd.

REKLAMA

Zobacz wideo Polacy rozwiązali kontrakty z rosyjską organizacją. "Decyzję podjęliśmy w minutę"

29-letni kulturysta nie żyje. Znany powód śmierci

Bostin Loyd zmarł 25 lutego tego roku, a pierwsze nieoficjalne informacje wskazywały na to, że przyczyną śmierci Amerykanina był zawał serca. Portal fitnessvolt.com poinformował, że Loyd zmarł z powodu rozwarstwienia aorty i pęknięcia głównej tętnicy. Dave Palumbo, były kulturysta zdradził, jak doszło do śmierci Loyda. - Wiem, że ludzie nie lubią, kiedy o tym mówię, ale wszyscy jesteśmy ofiarami własnej genetyki i naszych decyzji. Aorta Bostina uległa rozszczepieniu pod wysokim ciśnieniem - powiedział.

- To sprawia, że umierasz bardzo szybko. Po prostu wykrwawiasz się wewnętrznie, bo krew nie jest pompowana do mózgu i reszty - dodał Palumbo. Z podobnym problemem zmagał się John Loyd, ojciec zmarłego kulturysty. - Jego ojciec musiał naprawić tę aortę chirurgicznie, musiał to zrobić w przeciągu ostatnich pięciu lat. Wiem o tym, że on ostrzegał Bostinowi i zalecił mu sprawdzenie aorty. No ale kto wtedy myśli, że w takim wieku można mieć taki problem. Niestety taki problem jest dziedziczny - skwitował Palumbo.

Mimo niewydolności nerek Bostin Loyd nigdy nie żałował, że przyjmował sterydy, co sprawiało, że był odbierany w środowisku kulturystów jako kontrowersyjna postać. Niektórzy doceniali go za szczerość, a inni ganili za czyn.