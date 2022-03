Polska olimpijska: To inny świat. Mama mówi, że Rosja jest w niebezpieczeństwie

Nadieżda Zięba reprezentowała Polskę w badmintonie od 2002 roku. Sportsmenka pochodzi z Brześcia i w wieku 18 lat postanowiła przeprowadzić się do Polski. Rodzice Zięby pozostali na Białorusi, a badmintonistka występowała w barwach biało-czerwonych m.in. na igrzyskach olimpijskich w 2008, 2012 i 2016 roku. Szczególnie dobrze Zięba prezentowała się w mikście wraz z Robertem Mateusiakiem, z którym zdobyła choćby mistrzostwo Europy w 2012 roku.

Białoruska rodzina Nadii Zięby inaczej interpretuje wojnę w Ukrainie. "NATO grozi Rosji"

Nadieżda Zięba rozmawiała z Onetem na temat wojny w Ukrainie. Była badmintonistka przyznała, że jej białoruska rodzina znajduje się po drugiej stronie barykady. - Moi rodzice żyją w innym świecie, bo oglądają publiczną telewizję w Białorusi. Przekaz jest taki, że to specjalna operacja wojskowa, żeby chronić Ługańsk i Donieck przed Ukrainą. Uważają, że Rosja po prostu się broni i jest w niebezpieczeństwie, bo grozi jej NATO - powiedziała.

Zięba zdradziła, że mogła reprezentować Polskę już na igrzyskach olimpijskich w Atenach w 2004 roku, ale wówczas weto postawiła Białoruś. - Wiedziałam, że się nie zgodzą. Żałowałam zwłaszcza Kamili Augustyn, bo to przeze mnie nie pojechałyśmy do Aten. To ona była najbardziej poszkodowana. W Białorusi szary człowiek nie ma nic do powiedzenia. Jeśli opowiesz się przeciwko władzy, to ona cię zniszczy. Białorusini są zastraszani, więc ja się cieszę, że stamtąd wyjechałam - dodała sportsmenka.

Zięba jest w tej samej sytuacji, co Alijew. Też rodzice mu nie wierzą

Ołeksandr Alijew, były reprezentant Ukrainy powiedział w rozmowie ze sport.ua, że jego rodzice nie wierzą w wojnę w Ukrainie. - Nie wierzą nawet w to, że do mnie strzelali, że byłem pod kulami. Oglądają telewizję w Rosji i widzą wszystko zupełnie inaczej. Że mamy tu faszystów, nazistów i grabieże. Powiedziałem moim rodzicom, co widzę tutaj na co dzień, a oni nadal mi w to nie wierzą. I to jest najsmutniejsze - stwierdził.