Skandaliczny wpis Derewjagina. "Jesteśmy na właściwej drodze". Marek Plawgo reaguje

24 lutego 2022 roku Ukraina została zaatakowana przez wojska Federacji Rosyjskiej. Sytuacja u naszych sąsiadów z dnia na dzień staje się coraz bardziej dramatyczna. Rosjanie przeprowadzają kolejne ataki, w wyniku których giną niewinni ludzie.

Działania Władimira Putina spotkały się ze decydowaną reakcją Zachodu. Ukraina dostaje pomoc wojskową i humanitarną, na Rosję nałożono sankcje gospodarcze. W Rosji nie brakuje jednak ludzi, którzy w pełni popierają prezydenta swojego kraju.

W mediach społecznościowych swój manifest przedstawił Aleksandr Derewjagin. To były rosyjski lekkoatleta, który specjalizował się w biegu na 400 metrów przez płotki.

- Drodzy przyjaciele! Żyjemy w niełatwych czasach. Dziś bardziej niż kiedykolwiek musimy się zjednoczyć, być razem. Chcę wspierać naszego prezydenta, naszą armię i naszych braci z Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Jestem pewien, że jesteśmy na właściwej drodze. Jestem dumny, że jestem Rosjaninem - napisał.

Na te słowa odpowiedział Marek Plawgo, który przed laty miał okazję rywalizować z Derewjaginem. Polak w jednoznaczny sposób odniósł się do wypowiedzi Rosjanina.

- Były kolega z bieżni. Z naciskiem na były. Oni albo mają wyprane mózgi, albo ich zmuszają do takiej postawy. Trudno wierzyć, że ten kraj się obudzi… - napisał na Twitterze.

Plawgo postanowił też bezpośrednio zwrócić się Derewjagina. W odpowiedzi na jego wpis umieścił wypowiedź w języku rosyjskim.

- Chciałbym wierzyć, że zostałeś zmuszony, by to napisać. Bo właśnie przyłożyłeś rękę do zbordni, której Twój lider dokonuje na niewinnych cywilach, dzieciach, matkach, na całym społeczeństwie Ukrainy. Już milion Ukraińców, uciekając przed ostrzałem rosjan (pisownia oryginalna - przyp. red.), z obawy o swoje życie uciekło ze swojego kraju. Ze swojego domu.. Albo zostałeś zmuszony, by to napisać. Albo nie masz pojęcia, co robią twoi rodacy. To, co tu napisałeś, jest wyrokiem śmierci na kolejnych ludzi... Wstyd! - uderzył Plawgo.