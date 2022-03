Garri Kasparow wprost o działaniach Putina. Przywołał przykład Polski

Wojna w Ukrainie pokazuje różne oblicze rosyjskich sportowców. Jedni popierają Władimira Putina, a inni nawołują prezydenta Federacji Rosyjskiej do zaprzestania rozlewu krwi. Do tego drugiego grona zalicza się Garri Kasparow, który nie tylko uważa Putina za "ludobójcę", ale uważa, iż "Ukraina jest dla niego tym samym, czym Polska była dla Józefa Stalina".

Garri Kasparow mówi otwarcie o "ludobójstwie", którego sprawcą jest Władimir Putin

Rosyjski arcymistrz z 1980 roku skrytykował Władimira Putna na swoich kanałach społecznościowych i wyraził swoje niezrozumienie dla biernej postawy wojsk NATO. "Władimir Putin dokonuje ludobójstwa na przemysłową skalę" - pisze Garri Kasparow. "Najpotężniejszy sojusz wojskowy świata stoi z boku" - dodaje. Sam podkreślił w swoim wpisie, że "już w 2014 roku, gdy Rosja anektowała Krym, błagał o interwencję, bo wiedział, że na tym się nie skończy", ale wówczas nikt go nie słuchał.

Jego zdaniem już mamy do czynienia z III wojną światową. - Władimir Putin toczy wojnę z wolnym światem. To jest trzecia wojna światowa, która już się toczy. Nie jest to gorąca wojna pomiędzy NATO a Putinem, ale już stoimy wobec egzystencjalnego zagrożenia dla naszej cywilizacji - ocenił legendarny szachista w wywiadzie dla "TVN 24".

W jego ocenie "Putin chce się posuwać naprzód, dlatego wykorzystuje szantaż jądrowy". - Wysyła wiadomość: stańcie na uboczu, jak będę niszczył Ukrainę. Nie mogę zdobyć Kijowa, to go zniszczę - mówił Kasparow.

Szachowy mistrz przestrzega, że Putin się nie powstrzyma i mówi, co zrobić, ale wojna nie wyszła poza terytorium Ukrainy

Garri Kasparow wyjaśnił, jak Władimir Putin postrzega Ukrainę i w swoim porównaniu wykorzystał przykład Polski i... Józefa Stalina. - Dla Putina Ukraina, jest taka sama jak Polska dla Stalina. Nie rozpoznaje Ukrainy jako państwa. (...) Putin nie zatrzyma się, póki Ukraina nie zostanie zniszczona jako suwerenny kraj i nie zostanie przejęta przez Rosjan. Nie ma żadnych negocjacji - podkreślił dzisiejszy rosyjski aktywista.

Szachista uważa jednak, iż sposobem na to, aby powstrzymać Putina przed rozpętaniem wojny na jeszcze większą skalę, jest totalna izolacja Rosji. - Potrzebujemy absolutnego zakazu transakcji finansowych, potrzebujemy dyplomatycznej izolacji, odwołania wszystkich dyplomatów z Moskwy, redukcji personelu dyplomatycznego w Rosji do minimum. Musimy zacząć konfiskaty aktywów oligarchów Putina. Trzeba się upewnić, że nie mają żadnego wyboru, tylko że muszą się przeciwstawić Putinowi i wykorzystają każdy środek, który mają w dyspozycji. Ich pieniędzy należy użyć do pomocy Ukrainie. Dużo da się zrobić, ale jesteśmy o jeden czy dwa kroki za dynamiką rozwoju sytuacji - twierdzi Garri Kasparow.

