Rosjanie grożą, by zniechęcić do zmiany obywatelstwa. Swiszczow wysłał klarowną wiadomość

Sankcje dla rosyjskich sportowców dotknął efekt domina. Po inwazji Rosji na Ukrainę kolejne federacje organizujące zawody międzynarodowe decydują się na wykluczenie ze startów zawodniczek i zawodników z tego kraju. Sprawa odbija się szerokim echem w rosyjskich mediach i budzi obawy, czy sportowcy nie zaczną oddawać paszportów, aby móc uczestniczyć w zawodach.

Rosja. Politycy obawiają się, że sportowcy masowo będą zmieniać obywatelstwa

Głos w sprawie blokowania startów rosyjski sportowców zabrał przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Sportu Dumy Państwowej, Dmitrij Swiszczow. Z jego słów wynika, iż rosyjscy politycy obawiają się, że w celu dalszego rozwoju i możliwości rywalizowania poza terytorium swojego kraju, że reprezentantki i reprezentanci Rosji będą zmieniać obywatelstwa.

- Masowa zmiana obywatelstwa przez rosyjskich sportowców nie jest wykluczona. W obecnych czasach wszystko jest możliwe, zwłaszcza teraz, gdy nasi sportowcy mają zakaz startów w międzynarodowych zawodach na całym świecie - powiedział polityk w rozmowie z rosyjskim Sport24.

Trzykrotny mistrz świata grzmi na decyzję ws. Rosji. "Absolutny błąd". I ma pomysł

Jego zdaniem reakcja Zachodu na wojnę w Ukrainie i sankcje nakładane na Rosję mogą sprawić, że światowe federacje nie będą chciały, aby w ich barwach stratowali zawodniczki i zawodnicy z tego kraju. To powstrzymałoby rosyjski sport przed niewyobrażalnym kryzysem. Swiszczow twierdzi jednak, iż nie ma powodów do paniki, bowiem międzynarodowe organizacje będą odchodzić od swoich zakazów. - Życie bez rosyjskich sportów i sportowców nie jest tak jasne, kolorowe i interesujące, dlatego świat ponownie zaprosi Rosjan do występów na arenie międzynarodowej. Bez Rosji światowy sport jest wyblakły i nieciekawy o twierdzi przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Sportu Dumy Państwowej.

Władze Rosji grożą swoim sportowcom palcem. "Zastanówcie się 10 razy"

Podczas rozmowy ze Sport24, Dmitrij Swiszczow wysłał również wyraźny sygnał do rosyjskich sportowców, będący przestrogą przed możliwymi konsekwencjami w przypadku decyzji o zmianie paszportu. - Ci sportowcy, którzy teraz będą myśleć o zmianie obywatelstwa, powinni zastanowić się 10 razy przed dokonaniem wyboru. Trzeba zważyć wszystkie plusy i minusy, ale najpierw trzeba trochę poczekać, zdecydowanie nie ma potrzeby się spieszyć - podkreślił polityk.

IPC zdecydowało: Tak dla Rosji i Białorusi. Błagalne apele Ukrainy zignorowane

Zdecydowane stanowisko w sprawie wykluczenia rosyjskich sportowców przedstawił również rosyjski minister sportu Oleg Matytsin, który uznał je za "dyskryminację". - To, co się obecnie dzieje, można uznać za dyskryminację na tle narodowościowym. Zawsze podkreślałem, że Rosja jest krajem samowystarczalnym o stabilnej dynamice rozwoju kultury fizycznej i sportu. Przyjęliśmy strategię, wszystkie kierunki będą nadal realizowane - zadeklarował minister, cytowany przez portal sports.ru.